El Jaén Paraíso Interior FS vuelve al torneo del KO, el único que se le resiste

En plena racha de victorias llega una nueva cita para el Jaén Paraíso Interior FS durante esta semana. La primera será esta misma tarde cuando el cuadro amarillo se desplace hasta Madrid para disputar en Leganés su primer partido de Copa del Rey durante la presente temporada. El domingo jugará de nuevo en casa frente a Mallorca Palma Futsal en el partido liguero de la jornada 13.

Entre tantos partidos, el equipo deberá también modificar su lugar de entrenamiento ya que a partir del jueves La Salobreja volverá a acoger las sesiones del conjunto de Dani Rodríguez debido al concierto de Raphael del próximo sábado en el Olivo Arena.

Volviendo al partido de Copa del Rey de esta misma tarde-noche a partir de las 20:00, el Jaén tiene el objetivo de clasificarse para la Final Four, una fase conocida por el equipo pero que aun no han conseguido ganar hasta ahora. Desde 2018 han sido cuatro las Final Four en las que ha participado el equipo, la última la temporada pasada celebrada en el propio Olivo Arena pero con derrota en el primero de los partidos frente a Viña Albali Valdepeñas.

Antes de todo eso habrá que vencer a un Leganés de Segunda División pero sobre el que Dani Rodríguez ha advertido que "Leganés tiene un equipo con jugadores que han jugado mucho en la Primera División" además ha echado la mirada atrás, hace dos temporadas, cuando la victoria frente a Talavera llegó "en el último segundo del partido". Y es que esto es lo que tiene el "torneo del caos", como lo ha definido el técnico, con partidos "en los que no te puedes descuidar".

CD Leganés FS

El equipo madrileño no vive uno de sus mejores momentos ocupando la antepenúltima posición en la categoría plata del fútbol sala nacional. No conoce la victoria esta temporada y tan solo ha logrado dos puntos gracias al empate frente a El Ejido Futsal y el recién descendido Levante UD FS.

Su clasificación para esta ronda de Copa del Rey la consiguió en la ronda de penaltis tras empatar a tres durante los 40 minutos de juego contra Guardo FS. En la mañana de ayer se conocía el nombramiento de Álvaro Breña, procedente del filial, como el sustituto de Barrios al frente de la plantilla.