Jaén escenario de rutas para amantes de los deportes off road

Hace unos días, la provincia de Jaén se convertía en protagonista para los amantes de los deportes off road con la tercera edición de la Olivobook. Esta edición partía de Las Navas de San Juan y recorría diversos puntos de la provincia entre olivos, montañas, algunos de los pueblos de la provincia y, sobre todo, paisajes de ensueño.

Este evento cumplía su tercera edición en poco más de un año, convirtiendo Jaén en un punto de referencia para este tipo de rutas en la que participaron motos, quads, buggys e incluso Seat Panda preparados para este tipo de terrenos. El objetivo es también convertir la provincia, que es un lugar por descubrir para muchos participantes, en un lugar de referencia para este tipo de pruebas. En las diversas ediciones, desde la organización, han invitado a diferentes youtuber o motovloger que den a conocer la actividad pero también la provincia de Jaén como escenario de pruebas de motor. En esta tercera edición participó el youtuber Tresconocho, nombre público de Juanjo, un fijo ya en estas rutas que en las diferentes ediciones se ha desplazado desde la provincia de Sevilla para recorrer Jaén con su Bennelli TRK 502x y quien nos ha contado su como vivió esta tercera edición protagonizada por la lluvia.

Hola, Josué. Hablamos contigo después de la tercera edición de la Olivobook pero también tercera edición para ti que no te has perdido ninguna, ¿qué tiene este evento que parece haberte enganchado?

Sobre todo que está a principios de temporada y es unos de los primeros eventos que se organiza. Después de un parón por el verano y las condiciones meteorológicas con mayor temperatura que hacen difícil hacer tantos kilómetros sobre la moto y más en el formato off road, ¡se coge con muchas ganas siempre la Olivobook!

En tus videos muestras las rutas que haces y ya has publicado el video de esta última edición de la Olivobook. Primero de todo, ¿cómo te lo pasaste?

Me lo pasé estupendamente bien. Luchando cada kilómetro para sobrevivir en un terreno abrupto como es el de este tipo de pruebas. Hay puntos con bastante dificultad que requieren mucha concentración para no acabar en el suelo.

¿Crees que Jaén es una provincia que dé diversión a este tipo de rutas y de deporte como son las pruebas de motor off road?

Jaen creo que es la provincia idónea para este tipo de eventos. Ya no por sus paisajes y su espectacular terreno que hacen que este tipo de pruebas sean más divertidas y aptas para diferentes dificultades dependiendo por donde te muevas sino que, además, el truco de Jaen es que está en medio de todo y a todo el mundo le pilla igual de lejos.

Fue una edición marcada por la lluvia y el barro, ¿las condiciones meteorológicas la han convertido en la mejor o en la peor de las Olivobook que has participado?

Ha sido la mejor de las 3 que van ya. Paisajísticamente hablando y por la organización que en esta se lo han currado muuuuuuucho más. No es fácil organizar pruebas de tal extensión y en esta edición además ha 'molado' el recorrido.

Una de las premisas siempre para Olivobook es que los participantes respetéis, además de las normas de tráfico, el campo y el paraje natural que ofrece Jaén para que dar a conocer la provincia a través de este tipo de pruebas no sea un perjuicio para el entorno. Como motero y usuario de una trail, ¿cómo se consigue eso?

Esto se consigue simplemente siendo ser humano. No creo que a alguien que le guste el campo vaya por ahí rompiendo y ensuciando. Si es así esa persona no es motero ni motera y mucho menos nos representa a los que si lo somos y disfrutamos de este deporte respetando el entorno.

¿Crees que la gente conoce todo lo que puede ofrecer la provincia para rutas y también pruebas competitivas de esta índole?

Creo que a Jaén le faltan más eventos de estos y mucha más publicidad, ya que cuesta mucho enterarse de los eventos organizados por allí pero, sin duda, tiene muchos escenarios desconocidos que hacen las delicias de los que nos gustan este tipo de deportes y de actividades. Yo disfruto mucho cada vez que voy y a las pruebas me remito que he participado ya en las tres ediciones que se han llevado a cabo y siempre me sorprende.

Tu que has recorrido diferentes provincias con tu moto haciendo rutas off road como esta, ¿qué tiene Jaén diferente a otras?

Piedras, terreno único, paisajes espectaculares...Todo esto hace que las rutas sean divertidas, nada monótonas y que tengas que estar concentrado durante cada punto del recorrido. Además me gusta que descubres rincones súper escondidos y que vaya en la dirección que vayas vas a llegar a buen sitio.

Ya has participado en todas las ediciones, eres desde esta tercera edición el embajador de esta prueba según el presidente del Club Deportivo Olivobook. En marzo tendrá lugar la cuarta edición ¿Está ya en el calendario de Tresconocho marcado como mes Olivobook?

Hombre por favor, la Olibobook para mi es el evento del año. Fue mi primer evento y seguirá siéndolo. El 8 y 9 de marzo ya está marcado en rojo en el calendario, que son las fechas de la cuarta edición. En esta tecera salimos de Navas de San Juan y la próxima, la cuarta, saldremos desde La Carolina así que seguro que deseando ver lo que nos prepara José Miguel, su presidente, para la próxima que sabemos que ya está trabajando a pleno rendimiento en esta prueba.