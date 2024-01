Jimbee Cartagena logra el título de Supercopa de España por primera vez en su historia en la final del Olivo Arena

Gran final y fútbol sala de primer nivel es el que acogía durante la tarde de domingo el Olivo Arena para poner fin a la Supercopa de España que se celebraba en el nuevo pabellón con apenas dos años y medio de vida. El espacio deportivo ha sido escenario de grandes competiciones deportivas y de vitales partidos para su anfitrión, el Jaén Paraíso Interior FS, pero no de la Supercopa de España.

Tras las semifinales celebradas ayer, la final enfrentaba al Barça y al Jimbee Cartagena en un duelo que se ha convertido en apasionante y con una gran representación del Jaén Paraíso Interior FS apoyando al conjunto cartagenero. Pitos a la salida del Barça y vítores en la de los jugadores del Jimbee, algo que se ha repetido durante el encuentro, el apoyo unánime al conjunto de la comunidad murciana frente al equipo culé. El primer tiempo se desarrollaba con gran igualdad, tanto sobre el parqué como en el luminoso. Comenzaba marcando Pito tras una jugada con Antonio como protagonista cuando apenas habían transcurrido dos minutos de partido pero el Jimbee venía de hacer una gran semifinal frente a Palma Mallorca Futsal y quería llevarse el trofeo por primera vez en su historia, logrando empatar el encuentro apenas tres minutos más tarde. Con este resultado se iban al descanso tras un primer tiempo intenso por parte de los dos equipos y donde Miquel Feixas se vio en apuros en más de una ocasión por el partido que estaba haciendo el Jimbee Cartagena.

El segundo tiempo comenzaba con varias ocasiones culés en una superioridad que duraba poco tiempo. Pronto el conjunto cartagenero comenzó a encerrar al Barça en su propia pista. La intensidad que imprimían en el juego desde la primera mitad estaba comenzando a dar sus frutos y eso hizo que la afición se volcase con el equipo. Varias ocasiones consecutivas ponían en alerta al Barça, la mala suerte y también alguna que otra intervención importante de Miquel Feixas evitaban el segundo gol del Jimbee pero esto no duró mucho y, tras varios avisos, llegaba el gol de Tomaz para un Cartagena que se habíavuelto muy superior en el partido. El Barça desaprovechaba una gran ocasión para el empate cuando con Chemi en un mano a mano y al borde del área lanzaban el balón por encima de la portería. Y si el ataque había sido contundente hasta el gol, cosa que no desapareció en los minutos siguientes, en el momento en el que lograba el Barça sobreponerse a lo que hasta entonces estaba sucediendo, Jimbee sabía aprovechar sus recursos de defensa para evitar el empate. Con un 1-2 en contra y superioridad cartagenera el Barça tenía una opción únicamente, sacar portero-jugador, un papel que cumplía Dyego pero Jimbee supo defender demasiado bien para tratarse de un equipo como el culé, llegando a tener incluso una ocasión para el gol a portería vacía que no pudieron aprovechar al marcharse fuera el balón. Supieron aguantar y Jimbee se convertía por primera vez en su historia campeón de Supercopa de España.