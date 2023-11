José Aybar: "Nos hemos equivocado en dos o tres construcciones"

Real Jaén y Mancha Real se enfrentaban este fin de semana en un derbi provincial que se esperaba con ganas por lo común de ambas plantillas, jugadores que habían jugado en un equipo que estaban en el otro y viceversa. Sin embargo el encuentro no fue todo lo deseado para los de Mancha Real que apenas han sumado dos victorias en la temporada y llegaban hoy con un 3-0 en el marcador al descanso.

Un partido "completo", como definía Fajardo el juego de los suyos, es lo que ha jugado el Real Jaén este fin de semana y al resultado hay que atenerse. Al descanso se iban con un tres goles de ventaja y, a pesar de quedarse con uno menos en el segundo tiempo cuando aun faltaba más de media hora para el final del encuentro, lograban mantener su portería a cero. En frente un Mancha Real incapaz de llevar a cabo su plan de juego acentuado por dos goles casi seguidos del Real Jaén al término del primer tiempo que "te mina la moral" como ha dicho Aybar.

Son ya muchos los partidos de la temporada en los que el Mancha Real no es capaz de sumar tres puntos pero su técnico confía en la plantilla y sabe "que la solución está dentro" y que, a pesar de las lesiones, presenta un once "de garantías" que más tarde o más temprano confía en qué dé resultado en un campeonato "muy largo". A quien si le ha llegado una racha de resultados es a un Real Jaén que encadena su tercera victoria consecutiva en la que ni tan siquiera quedarse con diez ha hecho cambiar el encuentro. Hace unas semanas, cuando los errores se acumulaban y el juego del Real Jaén no gustaba al aficionado, decía Fajardo algo que ha recordado hoy y es que "las cosas iban a ir llegando" y parece que ha llegado la deseada buena racha que no es fruto de la casualidad y si de un entrenamiento "a un buen nivel y el reflejo se ve los domingo".

Emilio Fajardo se ha mostrado orgulloso de conseguir mantener la portería a cero una vez más, algo que les está convirtiendo partido a partido en "máximos goleadores y menos goleados de la categoría". Ahora toca pensar en el siguiente encuentro que tendrá lugar contra un Torremolinos líder cuya victoria tendría un valor casi de seis puntos.

Mientras Real Jaén mira a su próximo encuentro y, sobre todo, a la parte alta de la tabla, Aybar confía en que la suerte cambie porque en "el campeonato van a seguir sucediendo cosas" y espera que las cosas cambien, los de arriba fallen y los suyos encuentren la senda de la victoria.