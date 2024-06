Juanma Porro: "Vamos a salir a ganar desde primera hora"

Juanma Porro (Quesada, 2001) es el hombre ancla del Real Jaén. El joven pivote es el pegamento del equipo de Roberto Peragón como lugarteniente de Álvaro Muñiz y Adri Paz en la sala de máquinas del conjunto jaenero.

En su segunda temporada como jugador del Real Jaén, Juanma Porro ha crecido hasta convertirse en un habitual de los onces tanto de Emilio Fajardo como del propio Peragón. Disputó los 90 minutos en Torre del Mar y Almería y fue importante en la vuelta ante los malagueños, saliendo desde el banquillo para aportar su oficio en los últimos minutos de tiempo reglamentario y en la prórroga.

Jaén Hoy repasa junto a Juanma Porro cómo está preparando el Real Jaén el importante duelo de este sábado, cómo está viviendo el boom de la afición lagarta y lo que supondría para él poder conseguir el ascenso con el equipo de su tierra.

Pregunta: Antes de hablar del partido del sábado, me gustaría que me dieras tu análisis del partido de ida. ¿Qué valoración haces?

Juanma Porro: "Sabíamos el rival que teníamos enfrente y creo que en líneas generales hicimos un partido muy completo. En la primera parte, es verdad que estuvimos más encerrados, defendiendo, aunque tampoco sentíamos que nos estuvieran avasallando. En la segunda parte, cambió el partido. Cuando mejor estábamos con balón, nos llegaron los goles, pero supimos reaccionar pronto en ambas ocasiones.

Pregunta: De cara al partido de vuelta, por vuestra mejor clasificación en liga regular os valdría un hipotético empate al final de la prórroga como ante la UD Torre del Mar. ¿Cómo lo estáis preparando? ¿Pensáis en eso?

Juanma Porro: Nosotros vamos con la idea de salir a ganar desde primera hora y a dejarnos la vida en los primeros 90 minutos. Además, el Almería 'B' no se va a achicar, pero nosotros en casa, con toda nuestra gente, vamos a ir a machacar.

Pregunta: - La afición está enchufada, se prevé lleno en el Nuevo Estadio de La Victoria, dónde ya hubo casi 7.500 espectadores ante la UD Torre del Mar, 1.500 hinchas se desplazaron a Almería... ¿cómo estáis viviendo todo este revuelo?

Juanma Porro: - Es increíble como está la afición de Jaén y toda la provincia. Es espectacular cómo se están volcando con nosotros. Lo hablamos continuamente dentro del vestuario. El domingo pasado al salir a calentar y ver el fondo del estadio del Almería a reventar de gente de Jaén se me puso el pelo de punta. Yo no había vivido una situación de éstas en mi vida y estuve también muy emocionado al finalizar el partido.

Pregunta: - Es tu segunda temporada en el Real Jaén. Esta campaña te hemos visto más asentando, ganándote tus minutos y siendo importante en mediocampo junto a Adri Paz y Álvaro Muñiz, como en los partidos de fuera de casa de este play off. ¿Cómo lo estás viviendo?

Juanma Porro: - Este año he ido de menos a más. Me costó tanto en pretemporada como a principios de pretemporada, pero con el paso del tiempo fui cogiendo confianza y ahora mismo estoy en un buen nivel. El otro día se pudo ver en Almería. Intento dar lo mejor de mí juegue los 90 minutos o los que me toque cuando salgo del banquillo. Si el míster me da la oportunidad en partidos tan importantes como éstos, me toca dar el máximo y dejarme la piel.

Pregunta: - Esta es una eliminatoria diferente para ti porque tuviste tu paso por la cantera de la UD Almería, pasaste por su equipo juvenil de División de Honor y por el filial. ¿Lasarte se implicó en ese fichaje?

Juanma Porro: - Yo firmé en Almería de cara a mi tercer año de juvenil. Venía de hacer una buena temporada en Liga Nacional con mi pueblo, el CD Quesada y Alberto Lasarte entrenaba al Juvenil B del Almería en esa misma categoría. Él tuvo mucho que ver en mi fichaje.

Pregunta: - ¿Ha sido especial este reencuentro con él, con la entidad, con viejos amigos...?

Juanma Porro: - Almería fue uno de los años más bonitos que he vivido yo. Tengo muy buenos recuerdos, pero si puedo meter el gol que les deje fuera, lo firmo ahora mismo.

Pregunta: - Como hemos comentado te formaste en las categorías inferiores del equipo de tu pueblo, Quesada. ¿En esa época te imaginabas peleando por este tipo de objetivos?

Juanma Porro: - Cuando empiezas a jugar siempre te imaginas y te ilusionas con vivir algún momento de este tipo, pero cambia mucho cuando lo experimentas. En Almería, tenía el corazón a mil por hora. Son cosas que hasta que no las vives en primera persona no te das cuenta de la magnitud de lo que estamos consiguiendo.

Pregunta: - ¿Qué supondría para ti lograr el ascenso con el Real Jaén?

Juanma Porro: - Conseguir el ascenso con el Real Jaén es algo que siempre sueñas cuando eres pequeño. Subir con el equipo de mi provincia es algo que muy pocos pueden sentir y ojalá yo pueda sentirlo dentro de mi vida deportiva. Debe ser algo impresionante.

Pregunta: - ¿Qué mensaje le mandas a la afición lagarta de cara al sábado?

Juanma Porro: - La afición está súper motivada. Estoy seguro de que La Victoria va a ser un fortín y va a estar a reventar. Desde aquí, simplemente hacer un llamamiento para que nos apoyen desde horas antes con el recibimiento del autobús y toda la previa, que nosotros nos lo vamos a dejar todo para darles una alegría.