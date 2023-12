Linares Deportivo - Elche: dura derrota para un Linares que en momentos pareció el equipo de superior categoría

El ambiente y las ganas de victoria se respiraban antes del comienzo del partido en el que, desde megafonía, hacían que las gargantas entrasen en calor para un partido y una competición tremendamente especial para todos los aficionados del Linares Deportivo que no querían perderse, a pesar de la situación deportiva que atraviesa el equipo, una competición tan especial como la Copa del Rey.

Se antojaba un partido complicado cuando en el primer minuto el Linares Deportivo lograba la primera gran ocasión que salvaba Samu Casado prácticamente sobre la linea de gol. Las ocasiones del Elche se sucedieron en los siguientes minutos con una notable superioridad propia de la categoría, las luchas por el balón caían siempre del lado del Elche en estos primeros 15 minutos pero algo fue cambiando a partir de entonces, tras tres grandes ocasiones y múltiples llegadas visitantes el Elche perdía posesión, situación sobre el campo y todo eso se revertía en favor del conjunto dirigido por David Campaña. Los jugadores del conjunto minero conseguían llegar y poner en apuros a una defensa que a duras penas lograba evitar las dificultades de su portero Edgar García. La presión alta, con una línea de defensa por delante incluso de la mitad del campo estaba haciendo efecto en favor del conjunto local. A pesar de todo el Elche se encontraba al otro lado del campo y eso significaba que, como cualquier equipo de superior categoría, podía sorprender en cualquier momento y de hecho así sucedió en el minuto 29 cuando una falta desde la frontal del área con la que el conjunto visitante lograba superar incluso a la defensa asustaba, mucho, a los locales pero fue la última gran ocasión de un Elche que rebajaba en los siguientes minutos el ritmo de un partido que terminaba su primera mitad sin tiempo añadido. Una primera mitad en la que no faltaron los aplausos por Fran Carles en el minuto 8 de partido pero tampoco la lluvia. El Linares Deportivo tenía el partido casi donde quería al término de esta primera mitad aunque sabiendo que el Elche podía sorprender en cualquier momento.

El segundo tiempo comenzaba con un Linares Deportivo consciente de que habían estado haciéndolo bien las cosas, pareciendo el equipo de superior categoría y haciendo al técnico del Elche, Sebastián Beccacece, que introdujese en el campo a tres titulares habituales de Liga. Precisamente fue a raíz de estos cambios cuando el Elche lograba la superioridad que le faltaba en los primeros minutos del segundo tiempo y marcaban su primer gol en el minuto 12 cuando mejor se encontraba el Linares. Apenas tres minutos tardaba en reiniciarse el partido con un gol de Samu Corral, de cabeza, tras una jugada ensayada en un saque de esquina que hacía que Linarejos se viniese abajo.

Fue precisamente tras el gol que el Elche empezó a entender que no era ninguna broma y empezaba a apretar para tratar de llevarse el partido con, al menos, un segundo gol. Mientras Linares seguía a lo suyo, presionando, robando y avanzando para poner en apuros a una defensa sorprendida por el "nuevo" Linares Deportivo tras la llegada de Campaña. Zaki se incorporaba al once con una fuerza inusual con la que trataba de sorprender pero los que casi sorprenden en la siguiente jugada son los jugadores del Elche en un lanzamiento que salvaba de manera magistral Samu Casado. Precisamente era Zaki el que casi logra poner el 2-1 con un lanzamiento que se marchó rozando el larguero. Las ocasiones se sucedían una detrás de otra, tanto para el Linares como para el Elche pero eran precisamente las primeras las que mostraban a un Beccacece desesperado por no tener el control total de lo que pasaba sobre el verde. A pesar de todo en un robo de balón en su propio campo, una rápida jugada con la presión tan alta del Linares, dejaba a la defensa sin posibilidades de evitar el 1-2 en un balón que se lanzaba Samu Casado a por él pero no podía evitar que el gol impactase contra la madera y tras ello y con suspense entrase el gol. Eso si, el Elche necesitaba hasta a cuatro de los suyos para frenar el avance del conjunto minero. El Elche quería asegurarse la victoria y lo volvió a intentar logrando un gol desde la banda derecha de manera muy escorada en una portería que había quedado casi vacía por la salida de Casado para una parada anterior. Era el minuto 42 de la segunda mitad pero en Linarejos no se rendía nadie aunque la afición comenzaba a salir antes del pitido final.

A pesar de la derrota el Linares tiene mucho positivo que sacar de este encuentro en el que ha peleado hasta el final, llegando a mostrar una imagen propia de un equipo que quiere luchar por el ascenso a pesar de la situación vivida hasta ahora en la competición liguera.

Los datos del partido

Titulares Linares Deportivo: Samu Casado, Tano, Varela, Molina, Rentero, Alberto Moreno, Hugo Díaz, Rodri, Samu Corral, Dani Perejón, Rafa Llorente

Titulares Elche: Edgar Badía, Blanco, Diego González, Salinas, Fidel, Borja Garcés, Salvador, Carreira, Mendoza, Adam, Pamies

Tarjetas Amarillas: Diego González, Tano