El Córdoba CF frena en seco la mejoría del Linares Deportivo

El Córdoba CF, muy sólido durante los 90 minutos, se llevó los tres puntos de Linarejos en un partido en el que el Linares Deportivo no pudo alargar sus buenas sensaciones de las últimas dos jornadas. Los cordobesistas, que no ganaban en el estadio linarense desde 1988, fueron demasiado rival para los azulillos.

El conjunto de Iván Ania salió volcado, en busca de abrir el partido cuanto antes. Toril, en el minuto 3, dio el primer aviso, pero se encontró con una excelente intervención de Samu Casado, MVP del primer acto. Los blanquiverdes siguieron empujando y llegando con peligro, sobre todo desde su banda derecha, dónde Carracedo se convirtió en una pesadilla para la zaga azulilla con sus galopadas.

Tanto fue el cántaro a la fuente, que terminó por romperse. En el minuto 37, nuevamente en una jugada iniciada por Carracedo, Diarra sirvió un centro al corazón del área, y Adilson Mendes, en segunda línea, fusiló a Samu Casado para firmar el 0 - 1. Reaccionó el Linares Deportivo, que adoleció de claridad ofensiva, pero que estuvo cerca de empatar en su única ocasión del primer tiempo, un remate de Álvaro Vázquez que se marchó fuera por poco. La respuesta califal la protagonizó de nuevo el portugués Adilson Mendes al filo del descanso con una internada que no supo definir en el mano a mano.

Polémica arbitral en el segundo acto

En el arranque de la segunda mitad, David Campaña introdujo a Samu Corral y Berlanga. El Linares Deportivo ofreció una versión más incisiva y acumuló ocasiones claras. La primera del propio Samu Corral, en el 46'. Apenas cinco minutos después, Carlos Marín, guardameta cordobesista, salvó una volea de Berlanga. No aprovechó sus oportunidades el cuadro azulillo y lo acabó pagando ante un equipo que no perdona. En el 56', se protestó un posible penalti sobre Álvaro Vázquez, que fue golpeado en la cabeza por Lapeña, dentro del área. El colegiado Tárraga Lajara no lo pitó, tampoco detuvo el encuentro, y el Córdoba CF aprovechó el contragolpe para materializar el segundo. Toril puso más tierra de por medio al remachar a la red un contraataque de libro de los blanquiverdes.

El 0 - 2 dio mucha tranquilidad al Córdoba CF, que gestionó bien su ventaja. El Linares Deportivo buscó la heroica con la entrada de Hugo Díaz, Rentero y el debutante Fran González. Los mineros buscaron con ahínco un tanto que estrechara el marcador. Lo encontraron en un rechace, que acabó empujando en boca de gol Ángel Martínez, pero Tárraga Lajara lo anuló a instancias de su juez de línea.

El Córdoba CF puso ampliar la cuenta en los minutos finales, con el Linares Deportivo volcado, pero el electrónico ya no se movió. Los califales suman tres puntos vitales para alcanzar provisionalmente la tercera plaza, y frenan en seco la mejoría de las últimas dos semanas del Linares Deportivo, que seguirá una semana más en puestos de descenso.