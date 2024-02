Miguel de Hita, director deportivo del Linares Deportivo: "Nos hemos reforzado con jugadores más hechos en la categoría"

El director deportivo del Linares Deportivo, Miguel de Hita, hizo balance del mercado de invierno, recién finalizado para los azulillos tras la llegada de Jannick Buyla como jugador libre.

En rueda de prensa, Miguel de Hita incidió en que "ha sido un mercado largo, que se ha extendido incluso más allá del final de la ventana. En total se han realizado 15 operaciones: 8 entradas y 7 salidas". En ese sentido, sobre la llegada de nombres como Álvaro Vázquez, Ángel Martínez o Gaspar Panadero, entre otros, señaló que "el club se refuerza con jugadores más veteranos, gente que está más hecha en la categoría".

Sobre la forma de convencer a esos futbolistas, manifestó que la dirección deportiva intentó incorporar en verano a algunos de los jugadores que han llegado ahora pero que "fue imposible. Cada mercado es diferente, aquí les ofrecemos un hueco para desarrollarse".

Por último, opinó sobre dos nombres propios: Jannick Buyla y Zaki. En torno al primero, indicó que llega libre puesto que rescindió su contrato anterior antes del 1 de febrero y que era "una oportunidad de traer a un jugador internacional a buen nivel. "Sobre el segundo, explicó que se le buscó una salida como cedida para que tuviera más minutos. "En el último día de mercado, en el que él podía ir a Illescas, apareció el Almería, que no contemplaba una cesión. Él quería ir allí. Hubo un colapso por un problema informático y no llegó a tiempo este trámite".

Presentación oficial de Berjaga y Gaspar Panadero

El Linares Deportivo presentó a dos de sus incorporaciones de invierno: Fran González Berjaga y Gaspar Panadero.

El primero de ellos, es central y llega procedente de la segunda división portuguesa en calidad de cedido y ya ha tenido minutos ante el Córdoba CF y ante el Recreativo Granada, contra el que fue titular. Ante los medios de comunicación, señaló que "todos los nuevos fichajes vienen sumar" y que tiene "confianza de que la situación se va a sacar adelante".

Así mismo, aludió a sus raíces linarenses a través de su madre como "uno de los alicientes para demostrar en Linares que sigo siendo un buen jugador y poder ayudar al equipo en todo lo que pueda. Por último, reconoció sentirse "cómodo jugando en un sistema con tres centrales" y valoró como "maravillosa la acogida del vestuario y de los trabajadores del club desde el primer momento".

Por su parte, Gaspar Panadero es uno de los fichajes que más ilusión han levantado entre la afición azulilla, por su experiencia en categorías profesionales. Sin embargo, su inactividad le ha impedido debutar todavía. En su presentación, manifestó que llega para aportar su granito de arena. "Cuando me llamaron no me lo pensé, Linares es una afición que aprieta, me gusta el club y estoy ansioso por empezar".

Sobre si podrá estar disponible para el duelo de este domingo (12:00 horas) ante la UD Ibiza, Panadero reconoció su falta de ritmo, aunque va a intentar llegar a ese partido. "Tengo ganas de demostrar mi nivel y volver a ser el Gaspar Panadero de siempre. Las sensaciones son positivas y quiero debutar".