Nueva oportunidad del Linares Deportivo para salir del pozo

Son ya muchas las semanas en las que el Linares Deportivo no termina de ver resultados a su juego. Su entrenador, Óscar Fernández, insiste de manera reiterada sobre "el último tercio". Sus hombres pueden hacer el mejor de los partidos pero parecen tener miedo cuando se aproximan a portería. Cambiar una dinámica no es algo sencillo pero cuando tan solo distan dos puntos de la zona de descenso y tus aspiraciones eran el ascenso, quizás hay que tomar las medidas oportunas. El Linares Deportivo necesita un gol y una victoria en la competición liguera, en los últimos cinco partidos tan solo se ha producido una victoria y un empate, dejándose en el camino ya desde que comenzase la competición 19 puntos de los 28 posibles.

La victoria de Copa del Rey, no dejó con buenas sensaciones al técnico linarense por lo visto sobre el verde contra un equipo de inferior categoría al que solo fue posible vencer en una larga tanda de penaltis donde Samu Casado fue clave. Con esta dinámica y situación toca recibir a un equipo de la parte alta de la clasificación, un Algeciras que ha logrado cinco victorias y tres empates de los 10 partidos disputados. Como punto a favor para el Linares Deportivo son los resultados en los últimos encuentros de un Linares Deportivo que no ha logrado ganar en sus dos últimos partidos en calidad de visitante, el último de ellos el pasado fin de semana. Además Admonio Vicente fue expulsado con roja directa en el último partido por lo que no estará disponible bajo las órdenes de Lolo Escobar.

Revisando los objetivos

El Linares Deportivo, tras varias temporadas en la zona alta de la clasificación, luchando o al borde de lograr su acceso a play off tenia como claro objetivo esta temporada lograr ya el deseado ascenso. Sin embargo algo más que la confianza no está funcionando en los últimos partidos que le han llevado a tales resultados. La Primera Federación es una muy competitiva trayectoria que premia la regularidad, algo que aun no han encontrado los de Óscar Fernández pero que si lograron vencerle al Córdoba a domicilio o en su campo a equipos como el Real Madrid Castilla.

El objetivo a largo plazo se mantiene el mismo, clasificarse para play off, pero a corto plazo hay otras prioridades, salir de un pozo en el que no se sabe cómo ni cuando realmente se entró teniendo en cuenta las victorias contra los equipos mencionados llamados a la zona alta de la clasificación pero ahora, lo importante, será alejarse del descenso para volver a mirar a una alejada parte alta y del cual solo le separan dos puntos frente a los seis, totalmente alcanzables, de play off.

El primer paso habrá que darlo en Linarejos, contra el Algeciras y con las bajas de Duarte y Marín, un partido que se disputará el sábado a partir de las 20:00.