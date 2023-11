Jaén Paraíso Interior FS - Mallorca Palma Futsal: en busca de otro pasito hacia la Copa de España

Semana difícil en lo físico, una vez más, para los jugadores de Dani Rodríguez que tuvieron que esmerarse para ganar en Copa del Rey el pasado martes. La ilusión del pequeño por ganarle al grande hizo a Leganés centrarse y quitarse cualquier presión llegando a empatar la contienda en varias ocasiones. Con ese contexto pero mentalidad liguera, llega ahora un nuevo rival para el Jaén Paraíso Interior FS pero no un rival cualquiera, el Olivo Arena recibe al vigente campeón de Champions League, uno de los dos equipos que no llega con ese desgaste físico al no haber tenido que competir en la cuarta eliminatoria de Copa. A pesar de todo llega a un Olivo Arena que se vuelca con su equipo en cada encuentro y donde, desde hace ya más de un mes, el equipo no conoce la derrota.

En plena racha positiva con cuatro victorias casi consecutivas, a excepción del encuentro ante ElPozo Murcia, los de Dani Rodríguez quieren dar un pasito más en su clasificación para Copa de España. Son aun 9 puntos los que restan hasta el corte en la clasificación para Copa de España y la octava plaza será muy codiciada esta edición. Si bien es cierto que actualmente la ocupa el Jaén Paraíso Interior, hay tres equipos que le siguen los pasos, ansiando también ese objetivo, y con tan solo un punto de diferencia respecto al propio Jaén. Muy bien hay que hacer las cosas de aquí a ese momento para, después de un inicio con resultados poco esperados, volver a estar en la Copa de España.

El encuentro de este fin de semana tendrá lugar a las 20:00 en el Olivo Arena contra un Mallorca Palma Futsal del que poco se puede decir porque todo se sabe, uno de los grandes de la Primera División del fútbol sala español, campeón vigente de Champions y que, si bien es cierto viene de perder, lo hizo contra otro grande ElPozo Murcia. Posibilidades hay para Jaén pero habrá que hacer un partido de manual para lograr vencerle aunque si se buscan referentes en la competición, el Viña Albali o el Osasuna Magna han conseguido hacer los deberes esta temporada contra ellos ganado sus respectivos encuentros.