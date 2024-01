El Real Jaén suma un punto por su mala suerte frente a portería en el partido contra El Ejido

La vuelta de Navidad arrancaba con victoria por 1-3 para los hombres de Fajardo pero la primera en casa tenía que llegar, con esa actitud y esa idea en mente salió el conjunto que hoy vestía completamente de morado con su segunda equipación.

El partido arrancaba con saque de honor por parte de varios agentes de la Policía Nacional con motivo de los 200 años del cuerpo. Tres este y sonar el pitido inicial comenzaba una primera mitad aburrida para el aficionado con más posesión del Real Jaén y donde El Ejido no era capaz de acercarse a la portería defendida por Javi Sánchez. Sobre el verde un Real Jaén capaz de llegar a portería pero sin claridad en los disparos finales, la lentitud condenó más de una ocasión de gol que, a pesar de la claridad con la que parecía que podía llegar el primer tanto local no se lograba. En este sentido, en el minuto 17, un cambio de banda de Joseliyo para Cancelo que buscaba el pase de la muerte pero la lentitud del equipo hoy permitía la llegada de la defensa rival. Varias ocasiones más tuvo el Real Jaén antes del descanso, la más clara un disparo que rozaba Godino con la mano derecha y se marchaba por encima de la portería. Entre tanto El Ejido se mostraba casi desaparecido ante un Real Jaén que dominaba la posesión y no era capaz de generar ocasiones de peligro para Javi Sánchez.

Más claridad durante el segundo tiempo y más rapidez en los lanzamientos pero sin el acierto deseado. Ese podría ser el resumen de una segunda mitad en la que, dada la trayectoria del partido, se vivía el encuentro con un ojo puesto en el partido que disputaban Torre del Mar y Almería B donde los visitantes ganaron por 0-3, una derrota importante para el Real Jaén con el objetivo de seguir recortando distancias con el segundo clasificado y si bien una victoria hubiese sido mucho más provechosa para ello, el punto logrado con el empate también es bueno a las alturas de temporada que nos encontramos. Hubo ocasiones, muchas, en esta segunda mitad pero la suerte no estaba del lado de los locales que se volvieron a encontrar con un Ejido desaparecido y para el que el empate era bueno, algo que se notaba en las pequeñas pérdidas de tiempo para que el crono corriese y llegase el minuto 90 lo antes posible. El encuentro terminaba con unos aficionados decepcionados ya que los últimos minutos el Real Jaén jugaba sin ideas y algo perdido dando por bueno el empate.

Los datos del partido

Titulares Real Jaén: Javi Sánchez, Cancelo, David León, Espín, Joselillo, Adri Paz, Mario Martos, Carlos Fernández, Pablo de Castro, Juanma Porro y Óscar Lozano.

Titulares El Ejido: Godino, Pablo Montes, Pablo Fernández, Jaime, Brian, Eteki, Toni Badia, Rubén, Dani Salas, Quesada y Pedro Ramírez.