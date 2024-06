El Real Jaén presenta una reclamación por posible alineación indebida de Marezi

El Real Jaén ha presentado al Comité de Competición de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) una reclamación por posible alineación indebida por parte de la UD Almería 'B' de su delantero Marezi. Fuentes del club confirman este movimiento a Jaén Hoy.

Marezi salió al terreno de juego en la segunda parte del partido de vuelta ante el Real Jaén el pasado sábado. En su recurso, la entidad lagarta alega que el atacante serbio ha disputado un total de 11 encuentros con el primer equipo de la UD Almería, diez de ellos en Primera División y uno en Copa del Rey. En ese sentido, según el conjunto jiennense, la UD Almería podría haber incurrido en alineación indebida en función del artículo 250 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol o del 116 del Reglamento General de la RFAF, que estipula que un futbolista de un equipo filial no puede volver a jugar con ese equipo si previamente ha disputado diez partidos o más con el primer equipo.

La duda radica en la vinculación de la UD Almería 'B' con respecto al primer equipo: bien como filial o bien como equipo dependiente. La reclamación podría no prosperar en caso de que la UD Almería 'B' sea equipo dependiente, tipología que se recoge en el artículo 251 del Reglamento General de la RFEF o el artículo 117 del correspondiente a la RFAF. En ese caso, no hay restricción en cuando al número de partidos en categoría o división superior, siendo el único requisito que el futbolista sea sub 23, por lo que entonces la alineación de Marezi por parte del plantel de Alberto Lasarte sería correcta.

Desde el Real Jaén se espera que el Comité de Competición resuelva de manera rápida el recurso, puesto que este lunes a las 13:00 horas está previsto el sorteo de la última ronda del play off de ascenso a Segunda Federación en la sede de la RFEF en Las Rozas (Madrid).