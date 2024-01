San Antón: La picaresca de la reventa de dorsales para la carrera que llena de mensajes Facebook

El reglamento para la XLI Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón es claro: "La inscripción es personal e intransferible", señala la normativa técnica de 2024. El "trapicheo" de los dorsales en las carreras es legendario, desde los foros y ahora más frecuente en Facebook. Personas que se inscriben a la prueba y que por diferentes motivos deciden vender su dorsal a otros corredores que a última hora se apuntan al evento. Algo prohibido en todas las competiciones y que desde el reglamento de la carrera más importante de Jaén, con repercusión nacional e internacional, remarca.

"La inscripción es personal e intransferible. Sólo en caso de lesión grave del titular de la inscripción, y tras presentar éste justificante médico, se podrá cambiar la titularidad del dorsal a otra persona designada por el corredor lesionado. En ningún caso se devolverá el importe de la inscripción", reza el documento. Por lo que no queda lugar a dudas de que esta práctica queda prohibida para el evento deportivo.

La popularidad de San Antón no ha parado de crecer, y en Facebook los mensajes no paran de saltar sobre este evento. Numerosos usuarios de esta red social demandan por mensajes apurados un dorsal para poder disfrutar de la San Antón. Muchos vienen de fuera de la provincia y no les da tiempo a hacerse con el dorsal. "Hola. Busco dorsal para la Carrera de San Antón de Jaén 2024. Es muy urgente", expresa un perfil. Y no son pocas las respuestas a las peticiones de última hora, ya que los dorsales se recogieron entre los días 10 y 11, y se siguen obteniendo hoy 12 de enero.

"Mercadeo" ilícito

Además de las respuestas a esta búsqueda por encontrar un hueco en la carrera, son muchos los usuarios que directamente publican un anuncio vendiendo su dorsal: "Yo vendo dos dorsales para San Antón", afirma otro usuario. Los motivos pueden ser varios, lesiones, imprevistos de última hora, aunque están quienes aprovechan la situación para sacarle un tirón económico con la reventa.

La identidad del corredor va ligada de forma inherente al dorsal con el chip solicitado. Para recogerlo junto con la bolsa del corredor en los días concretados hay que presentar un documento de identidad válido (DNI, NIE, pasaporte o carné de conducir), el comprobante de inscripción/email de confirmación enviado al correo de contacto y la acreditación de marca personal descrita en el artículo 8 del reglamento, que se encuentra disposición de todos los atletas en la web oficial de la carrera, www.jaenciudaddelatletismo.es.

Los foros abundan, existen hasta los grupos titulados "Mercadillo de dorsales", pero los expertos advierten del peligro del "mercadeo" de dorsales que aunque es algo usual en las carreras deportivas tienen sus consecuencias. "Es ilícito porque el reglamento lo marca, el dorsal va con el nombre de una persona al pagar, el dorsal tienen sus derechos como corredores desde participar, recibir la medalla y a bolsa del corredor, y a ser asistido por los servicios médicos si fuera necesario", explica a este medio el abogado jiennense José Luis Marín.

Posible demanda por fraude

Los inscritos son beneficiarios de un seguro deportivo para el evento. "Aquí es donde está el problema real", prosigue el experto. "El problema gordo es la asistencia sanitaria, he visto casos de gente que se ha lesionado, han acudido los servicios de emergencia, le han atendido y luego ha resultado que el número de identificación no se correspondía, por lo que la aseguradora puede cargar contra él y puede demandarte por fraude" señala.

Además, otro asunto a tener en cuenta son los derechos de imágenes que aceptas cuando participas en la carrera, ya que se realizan fotografías a los corredores cuando llegan a meta y no se podría oponer a que saliera su imagen puesto que se está suplantando una identidad.

"Esto es algo que sucede y ocurre a nivel general, y en Jaén desde que se paga más se suma a que ha tenido mucho tirón. Hay carreras que si tienen cierta previsión para detectar estos fraude, o si te dan una opción de intercambio de manera legal", apunta Marín.

El reglamento recuerda que todos los participantes deberá llevar el dorsal con chip correctamente puesto, visible en su totalidad y sin manipular ni cortar durante todo el recorrido comprendido entre el acceso a los cajones de salida y hasta sobrepasar el arco de llegada de la carrera.