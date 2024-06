Roberto Peragón: "Estoy muy orgulloso de lo que se ha creado"

El Real Jaén sufrió anoche un golpe de desolación. Pese a la ilusión generada, nuevamente se escapa el ascenso y salir del pozo de la Tercera Federación. Roberto Peragón, su entrenador, dio la cara en rueda de prensa, afectado emocionalmente por la derrota.

En su valoración, el técnico del Real Jaén incidió en que "nos han dado dos golpes que en los escenarios que habíamos planteado no esperábamos. En un rechace en un córner. El equipo reacciona muy bien en la primera parte y el rival ha sabido dormir el partido en la segunda, ha mostrado oficio y se nos ha quedado corto lo que podíamos plantear".

En esa misma línea, insistió en la dificultad añadida tras el segundo gol almeriense. "Te cambia mucho el 0-2. Hemos querido atacar en algunos momentos con más corazón que cabeza. Podíamos haber ganado nosotros la eliminatoria, pero han sido ellos y hay que felicitarles". Pese a la eliminación, Peragón se mostró "orgulloso del equipo en todas las facetas, a nivel de cómo defiende y cómo ataca. Jamás me planteaba que respondieran a tumba abierta, con el corazón, y que eso se transmitiera a todos los poros de Jaén".

"Nos ha faltado un poco más de margen de tiempo para tener más escenarios"

Roberto Peragón, visiblemente emocionado, comentó que los "chicos quieren devolver a la ciudad y al equipo al sitio que le corresponde. Hemos tenido la sensación de que hemos estado como en casa. Ahora mismo hay una sensación de frustración, porque no es grato". Aún así, lanzó un mensaje en torno a su experiencia en vestuarios. "Tiene que llegar. Estoy convencido de que el camino que ha empezado ha sido muy bueno. Los pilares se han puesto y son fuertes. Hay que tener constancia".

En su análisis, valoró que les "ha faltado un poco más de margen de tiempo para tener más escenarios, más fondo de armario y poder hacer más cosas. Me quedo con los pasos que hemos empezado y con este estadio y esta afición·. Y sobre si se ve capaz de encabezar un nuevo proyecto en busca de ese ansiado y anhelado ascenso indicó que "ha venido aquí para esto. Me encuentro a gusto. Estoy súper orgulloso de lo que se ha creado. Es un día duro. Hay que analizarlo fríamente y ver lo que se ha hecho que ha sido una transformación completa del equipo. Esperemos que este progreso continúe en el tiempo". "Es complicado por quería devolver todo eso con resultados y porque me siento de Jaén en estos tres meses".