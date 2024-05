Romerito : "Cuando un partido se te pone así de difícil, hay que saber no perder"

El Linares Deportivo no pudo pasar del empate a cero ante el Atlético de Madrid 'B' en Linarejos, después de jugar con uno menos desde el minuto 38, y se complica la permanencia en el grupo 2 de Primera Federación, que tienen a cuatro puntos a falta de nueve en juego.

En la rueda de prensa post-partido, Romerito, su entrenador, argumentó que "en la primera parte el equipo no se encontró cómodo en ningún momento, no nos ha gustado. Luego la expulsión de Antonio Marín te condiciona mucho. Incluso así, el Atlético de Madrid 'B' tampoco ha creado muchas ocasiones de gol". "En la segunda parte, con diez, hemos estado mucho mejor que once", añadió.

En ese segundo acto, el técnico azulillo indicó que el equipo supo "juntarse". "Es normal que tú con diez y ellos once, dispongan de más posesión que tú, pero el equipo ha trabajado, se ha fajado y al final sumamos un punto".

En ese sentido, analizó valoró el empate en función de la situación clasificatoria del equipo. "Es verdad que necesitamos sumar de tres en tres, pero hay que estar contento con el trabajo que hemos hecho la segunda parte. Cuando se te pone un partido así de difícil, hay que saber no perder".

Sobre la roja mostrada a Antonio Marín, que le obligó a quitar a Samu Corral para reorganizar el equipo defensivamente, indicó que le gustaría ver en las imágenes si era el último hombre o si el delantero rojiblanco llegaba, porque "quizás pudo sacar una amarilla".