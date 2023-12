Javi Sánchez, portero del Real Jaén: "Siempre gusta jugar en una categoría lo más alta posible pero tengo dudas de que juegue en Segunda Federación si no es con el Real Jaén"

Quizás una de las posiciones más complicadas sobre el verde sea la de portero, para lo bueno y para lo malo. Este es el caso de Javi Sánchez que, en el peor momento de la temporada del equipo por la imagen que daban, se convirtió de alguna manera en el salvador de muchos goles. Es el mismo Javi Sánchez que bajó de Segunda Federación para unirse al Real Jaén y que, aun teniendo contrato hasta final de temporada, le gustaría seguir defendiendo la elástica del centenario club de la capital. Hemos querido conocer un poco más a este portero de origen cordobés y cuáles son sus perspectivas de futuro.

Próximo partido, ¿cómo lo estáis preparando?

Un partido en casa, sabemos lo que nos jugamos y después de venir de una derrota con ganas de quitarnos la espinita de la semana pasada

El equipo está haciendo las cosas bien y desde el Eldense cambió la dinámica de grupo

Después de copa el equipo se empezó a conjuntar un poquito y la verdad que cambiamos un poquito el estilo. Terminamos de coger las cosas que veníamos ensayando y reforzamos un poco después del partido del Eldense anímicamente a todos los jugadores y estaban saliendo bien las cosas hasta la semana pasada que nos vino un varapalo en Torre del Mar.

La imagen antes del partido de Copa no era la mejor por parte del equipo sin embargo en tu caso tu actuación era la mejor del equipo. ¿Cómo viviste todo eso que se criticase la imagen del equipo pero a ti no?

Al final el cambio de ciclo, un equipo prácticamente nuevo, quedando del año pasado cinco o seis jugadores, al final es un estilo nuevo, un cuerpo técnico nuevo y hay que darle un poco de continuidad y de trabajo. De primera hora es muy complicado que salga todo bien y hay que ir engranando piezas, hay que ir soltando hay que ir conociéndonos y al final esa época de transición es jodida porque el aficionado lo que quiere es ver a su equipo ganar pero nosotros sabemos que cuando es un equipo nuevo al principio siempre cuesta.

El tema de las críticas, yo entiendo al aficionado que quiere que el equipo gane y salga de esta categoría en la que llevamos muchos años y es complicado entender que Jaén ande en Tercera Federación y quieren salir cuanto antes. La exigencia en Jaén es máxima. Yo intento hacer lo que puedo ayudar al equipo en lo que puedo, yo me siento importante, el cuerpo técnico me ha dado esa confianza, el club me ha dado la confianza de continuar un año más aquí y yo intento ayudar. Los números sé que no son los mismos del año pasado porque es muy complicado repetir que te hagan solo 12 goles en una temporada y yo intento ayudar porque vamos más arriba a apretar y eso nos crea espacio, he tenido que intervenir a lo mejor más o ha habido más ocasiones de gol por ese riesgo de que el año pasado defendíamos en ese bloque medio - bajo, este año vamos arriba a robar y hasta que no terminemos de encajar todas las piezas.

Hablabas de ese equipo prácticamente nuevo, entre otros un cambio de entrenador, ¿cómo viviste ese cambio?

Es un cambio que se llevaba tiempo hablando. Desde que caimos en play off él había tomado la decisión de no continuar y el club tenía muchas esperanzas en que Fajardo viniera y así se dio. Es una época de cambio y hay que adaptarse a lo que el entrenador trae. Ya lo conocíamos de habernos enfrentado otros años y al final hay que ir cogiendo esos conceptos. Hay muchos jugadores que ya han estado con él y saben lo que quiere pero lo demás tenemos que ir adaptándonos a su estilo y por supuesto que las cosas van a terminar saliendo.

Fueron varias semanas hasta el anuncio final de la incorporación de Fajardo. A nivel de equipo, ¿ como la vivíais esa incertidumbre?

Bueno, incertidumbre entre comillas porque cuando traté mi renovación ellos me dijeron que querían era a Fajardo y que iban a esperar el tiempo que hiciera falta y que iban a hacer lo máximo por él y que hasta que no tomase una decisión Fajardo no iban a hacer nada pero que era su opción A, su opción B y su opción C. Sabían que iba a ser largo, Emilio tenía contrato en Marbella, tenía que desvincularse y hasta que no se desvinculase no se podía hacer nada.

¿Te gustaría seguir en el futuro en el Real Jaén?

Si a día de hoy tengo que tomar una decisión claro que si por lo que estoy viviendo pero luego a lo largo de la temporada pues veremos como se va dando todo, la situación del club, mi situación. Si es por mi claro que si me gustaría continuar porque estoy a gusto, mi familia está a gusto aquí así que claro que si.

Bajaste de categoría antes de llegar al Real Jaén, ¿te gustaría jugar en una categoría superior sea o no con el Real Jaén?

Siempre gusta jugar en una categoría lo más alta posible pero tengo dudas de que juegue en Segunda Federación si no es con el Real Jaén porque al final yo tomo la decisión de venirme a tercera federación porque los dos últimos años no estaba disfrutando. Estaba en el equipo que estaba luchando por el descenso. Estábamos jugando en campos donde no me sentí futbolista, son dos clubes que hacen las cosas bien, muy humildes pero no estaba terminando de disfrutar. La salida de Mérida fue muy difícil para mi y decidí venir a Jaén por el estadio, por la historia y veía quizás ese espejo de cuando estuve en Mérida y personalmente estoy disfrutando mucho de mi estancia en Jaén. Esa responsabilidad de un histórico pues se tiene y hay a quien le gusta tenerla y a quien no le gusta pero yo la necesito en mi día a día.

Semana extraña para el club, se anuncia la llegada de Fernando y al día siguiente dimite Antonio Rueda, ¿cómo lo habéis vivido desde dentro del equipo?

Nosotros estamos un poco fuera de juego. Lo de Fernando se había escuchado que iba a volver para la tierra de su familia, yo hablé con él y me dijo que si estaba la opción él quería venir y que venga a ayudar creo que nos va ayudar mucho. El tema de Antonio Rueda la verdad que no he hablado con él, me gustaría llamarlo, con Antonio tengo buena relación porque fue la primera persona que me llamó cuando yo estaba en canaria y hablaré con él cuando pueda. Al final es una pena porque es un hombre de club y nosotros estamos un poco aislados. Con nosotros están haciendo las cosas bien, cumplen, no tenemos problema de nada, no sabemos si hay algo interno de ellos, si es una decisión personal de que quiera dar un paso al lado, se la respetamos y le agradecemos a los que nos haya traído.

¿Cómo está el vestuario tras la derrota y teniendo en cuenta que estaban saliendo bien las cosas?

El vestuario está unido, se estaban haciendo bien las cosas, sobre victoria siempre las cosas van mejor, fue un varapalo, fue complicado el primer día, el segundo día pero ya se van despejando y sabemos que las derrotas es parte del camino y no queda otra que buscar metas a corto plazo y quitarnos esa presión de ascender. El vestuario lo veo bien, ha entrenado bien esta semana y con ganas de sacarnos esa espinita.

Teniendo en cuenta esa situación no hay nadie que hoy por hoy quiera salir en el próximo mercado de invierno.

Hablamos entre todos pero yo no he visto a nadie que haya comunicado su decisión de salir del club. Si miramos los números todo el mundo ha tenido minutos, casi todos han tenido posibilidad de ser titulares, unos con más minutos y otros con menos.

Sabemos donde estamos que ir a un Segundo RFEF u otro Tercera sabemos que cambia mucho la película porque el Real Jaén tiene la infraestructura de estadio, afición y ciertas comodidades de un club profesional y aquí se está muy cómodo. Igual después del partido de Torremolinos llega alguien y me sorprenda con quien quiera irse pero a día de hoy no hay nadie

El primer clasificado se ha desligado del resto aunque aun quedan muchos puntos ¿ves posible un ascenso directo?

Es lo que tu has dicho, quedan muchos puntos, en 12 jornadas nos sacan diez puntos, es verdad que nos tenemos que enfrentar a ellos aun en dos partidos y son seis puntos en juegos. Es verdad que ellos están haciendo las cosas muy bien, al segundo clasificado le sacan 8 pero la posibilidad está ahí. Creo que es un poco erróneo del al final hablar tanto de la meda, el objetivo del club es ese y tenemos que mirar más partido a partido. Si nosotros no somos capaces de sumar tres puntos, tres puntos, tres puntos cada semana, esperar que todos pierdan y los demás haga el trabajo por nosotros no se va a dar. Si estamos ahí cerca quedando 10 jornadas que es cuando se empieza a decidir todo. El Torremolinos está haciendo las cosas bien y estoy seguro que todos los equipos tienen sus momentos y si nosotros somos capaces de encontrar nuestra mejor versión vamos a dar guerra.