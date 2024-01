Sebastián Martos no participará en la XLI Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón

La San Antón está cada vez más cerca y se van conociendo más detalles de los participantes. En esta ocasión se ha sabido que el jiennense Sebastián Martos, cinco veces campeón de España de 3.000 obstáculos y olímpico en Río de Janeiro y Tokio, no participará en la cuadragésima primera edición de la Carrera Internacional Noche de San Antón que se disputará el 13 de enero. La decisión ha sido por su intención de centrarse en la pista cubierta, superficie en la que ya tiene confirmadas varias pruebas en enero y febrero.

El obstaculista reveló en sus redes sociales que el principal objetivo de 2024 "pasa por lograr la mínima y la clasificación para los Juegos Olímpicos de París" y lamentó no estar presente en la prueba de Jaén que "es una prueba mágica en la que se siente el calor de los aficionados con las antorchas, pero este año hemos decidido no competir debido a que está muy cerca de mi primera carrera en pista y en 2024 me voy a centrar sólo y exclusivamente en correr pista cubierta y aire libre en 3.000 obstáculos”, señalaba Martos.

La intención de Sebastián Martos es empezar en pista cubierta el 28 de enero, bien en Manchester, como ya pasó este año que recién ha terminado, o en una prueba en territorio francés. Lo que si tiene fijo es participar en una prueba de 3.000 metros lisos en Valencia: "la idea en los meses de enero y febrero es entrenar con vistas a carreras con un trazado corto", remarcaba el de Huelma.

No obstante, el cinco veces campeón de España de 3.000 obstáculos si estuvo el último día del año en la San Silvestre Vallecana de Madrid y mejoró su marca de 29 minutos y la dejó en 28:44 al terminar decimotercero. Una carrera en la que también estuvo el español Mohamed Katir, segundo clasificado de la prueba, y donde el ganador fue el etíope Berihu Aregawi.