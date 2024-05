Sube el precio de las cuotas para nuevos abonados del Jaén Paraíso Interior FS

El eslogan ‘El Paraíso de siempre’ protagonizará la campaña de abonados del Jaén Paraíso Interior FS en la temporada 24-25, siendo esta la duodécima participación consecutiva del equipo jienense en la máxima categoría del fútbol sala nacional. El club anuncia las fechas de renovaciones y los nuevos precios de los abonos para esta temporada que han cambiado con respecto a la anterior. En el caso de los que se quieran dar de alta por primera vez, este año será más caro que el anterior con una diferencia de diez euros, a excepción de categoría base.

En una 23-24, aún activa con la disputa del play-off por el título, los de Dani Rodríguez han cosechado una histórica tercera plaza en la liga regular, siendo el mejor registro de los amarillos en la Primera División. A ello hay que sumarle la disputa de todos los títulos nacionales posibles, llegando a las semifinales de la Supercopa de España, Copa de España y Copa del Rey. A continuación, se detallan los precios y plazos designados para los abonos y entradas de la próxima campaña en los partidos disputados como local en el Palacio de Deportes Olivo Arena:

Renovaciones

Del 12 de junio al 31 de julio estará activo el plazo para la renovación de forma presencial y online. Los abonados mayores de dieciocho años (general) podrán renovar su carné por 130 euros, por lo que es 10 euros más barato para aproximadamente las mismas fechas que el año pasado. El carné juvenil (2007-2013) costará 115, la categoría infantil (2014-2020) tendrá un precio de 45 euros, también 10 euros más barata en ambas. El carné de bebé (2021-2024), con el suplemento ORO incluido, costará cinco euros, a diferencia de los 15 euros que costaba. Por último, el carné de categorías base, también incluyendo el ORO, tendrá un precio de quince euros, que este no cambia.

Nuevas altas

Con respecto a los nuevos abonados, podrán unirse a la familia del Jaén Paraíso Interior FS a partir del 1 de agosto, también de manera física u online. El carné general (+18 años) costará 170 euros, 150 el juvenil (2007-2013) y 170 euros la categoría infantil (2014-2020), por lo que todos han subido 10 euros en comparación al año pasado. En el caso de los bebés (2021-2024), con suplemento ORO incluido, será de diez euros, cinco menos que la temporada pasada. Al igual que en las renovaciones, las categorías base mantienen el precio de quince euros, conteniendo en su importe el suplemento ORO.

Carné ORO y simpatizante

En una nueva temporada más en el Palacio de Deportes Olivo Arena, nuestro Club pone a disposición de todo aquel interesado dos modalidades de carné más. El suplemento ORO costará 30 euros más e incluirá el acceso a todos los partidos de liga regular, incluidos los dos ‘Medios Días del Club’. La otra modalidad es el carné simpatizante, que tendrá un precio de 20€ y podrá beneficiarse de un descuento del 10% en entradas para los partidos de casa.

Entradas liga regular y ‘Medio Día del Club’

El precio de las entradas anticipadas de los partidos de liga regular disputados en casa en la temporada que viene será de veintidós euros la general (+11 años), quince euros la infantil (4-11 años) y cinco euros la bebé (0-3 años). Con respecto al ‘Medio Día del Club’ (dos partidos), el abonado que no sea ORO tendrá que adquirir un suplemento de 22 euros, entrada única. Para los no abonados el precio de la entrada anticipada será de treinta y cinco euros. En el caso de los no abonados bebés, el precio será de cinco euros.

A todos los carnés se le aplicarán dos euros de gastos de gestión. En el caso de las entradas, el gasto de gestión por unidad será de un euro con cincuenta céntimos.

