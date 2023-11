Torre del Mar - Real Jaén: una nueva oportunidad para seguir sumando de tres

Buen momento competitivo es el que vive el Real Jaén que ha logrado vencer en sus últimos tres encuentros y viajará a Vélez-Málaga para enfrentarse a su próximo rival, el Torre del Mar. El objetivo es claro, mantener la racha de resultados demostrando buen juego y seguir sumando de tres. Sin embargo el rival de esta semana, en un competido grupo como es el del Real Jaén es, si cabe, más difícil aun. Los malagueños se sitúan en quinta posición y también quieren tener opciones de ascenso en el mes de mayo por lo que, sin duda, será un interesante y muy disputado encuentro.

El Real Jaén llega a este encuentro consiguiendo resultados y dando buena imagen pero precisamente el Torre del Mar es uno de los equipos llamados a estar arriba desde antes de empezar la temporada, algo de lo que advierte Emilio Fajardo en la previa del encuentro. En su análisis del rival ha mencionado lo cómodo que se siente el conjunto malagueño con el balón, algo que les da la experiencia que tienen como futbolistas y en la categoría. El momento que vive el equipo es muy bueno y es que "salimos avasallando"

Sobre la clasificación ha señalado que a pesar de la distancia que les separa con el Juventud Torremolinos es importante no obsesionarse ya que lo importante es "sumar de tres y cuando no se puede ganar pues no perder", a este respecto se ha referido también a una segunda vuelta que será decisiva a pesar de la distancia que hay a día de hoy en la clasificación con estos.

A este partido Fajardo llega con casi toda la plantilla a su disposición con las excepciones de Erik que continua su recuperación y de David León por sanción. En el caso de Montiel el alta médica está pero no competitiva donde aun le falta por "ganar la última potencia" refiriéndose a la competición.

Será a partir de las 18:30 en el Juan Manuel Azuaga cuando el Real Jaén tenga la oportunidad de volver a sumar de tres para seguir recortando distancias al Juventud Torremolinos si cayesen en su encuentro.