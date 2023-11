Cinco equipos del Unicaja Jaén Paraíso Interior participan este fin de semana en el Campeonato de España de Cross

Fin de semana importante para hasta cinco equipos de la capital del club de atletismo Unicaja que participan este próximo domingo en Soria en el Campeonato de España Cross por equipos tras clasificarse en el Campeonato de Andalucía de Clubes de Campo a Través. Entre los cinco equipos hay tanto hombres como mujeres y de diversas edades ya que lograron su pase al campeonato nacional los equipos masculinos sub 18, sub 20 y absoluto así como el sub 20 de mujeres y el equipo mixto absoluto de relevos.

Desde el Unicaja Jaén Paraíso Interior han valorado muy positivamente y, en palabras de su director técnico Jose Ángel González "es un éxito llevar tantos equipos" teniendo en cuenta que se trata de una competición nacional con deportistas mayoritariamente de Jaén. A esta prueba se desplazarán también con la participación de tres atletas procedentes de clubes colaboradores de otras provincias como Sevilla y Córdoba aunque en este caso son solo tres los atletas de clubes asociados.

Estos días están siendo de preparación para una competición que considera su director técnico "muy complicada" especialmente para los puestos de arriba ya que a este tipo de pruebas acuden "atletas específicos de cross" aunque esto no va a ser un impedimento para intentar alcanzar esos puestos altos haciéndolo "lo mejor posible". Como parte de esa preparación han agradecido que la pista de La Salobreja este año esté apta para llevar a cabo los entrenamientos ya que, según ha explicado González, debían adaptarse el año pasado a las circunstancias y correr por cualquier sitio para entrenar algo que a día de hoy siguen haciendo los equipos que participan en esta prueba pero como actividad complementaria a la pista.

El clima y su influencia en la prueba

La distancia a la que se encuentra la ciudad de celebración de esta prueba de Cross es un factor a tener en cuenta para unos deportistas que, además del viaje, se podrían enfrentar a condiciones climáticas distintas a las de Jaén aunque según su director técnico las previsiones para este fin de semana en Soria no parece que vayan a dificultar la prueba de los atletas. Con algo que si deberán tener cuidado es con posibles lesiones y es que la falta de lluvia permite, por un lado, un mejor escenario para la carrera sin barro pero, por otro, un terreno duro con el que sufre aun más el cuerpo de los atletas.