Unida a la carrera de San Antón desde antes de nacer: la historia de Jimena, una atleta en formación

Hablar de la historia de Jimena es hablar de atletismo desde mucho antes de que diese sus primeros pasos, sus padres lo cuenta como algo anecdótico pero ella parece haber estado destinada para este deporte desde antes de nacer. En breve hará 12 años del comienzo de esta historia que arrancó un 16 de enero de 2012, día de San Antón, cuando la carrera aun se realizaba el día 16 cayese en el día que cayese. La mamá de Jimena, con toda la ropa lista para correr encima de la cama, en Bailén, y tras una conversación con su pareja y padre de esta joven atleta decidió hacerse un test de embarazo, Jimena ya estaba en su interior y apunto había estado de correr la San Antón de aquel año con ella, algo que si había hecho en la conocida San Silvestre de Bailén, localidad a la que pertenece esta familia.

A los cuatro años Jimena, como cuentan sus padres, ya era capaz de andar sin cansarse demasiado hasta 8 kilómetros y a los ocho años ya hacía carreras de siete kilómetros mostrando así su principal fortaleza, una resistencia que la hace imparable. A los 11 ya ha logrado proclamarse como campeona de Andalucía aunque lo hizo en una competición de clubes, participando de forma libre ya que había opción de categoría open, por lo que aun llegando primera a meta no subió al podio. La segunda clasificada jiennense en esta competición quedó la 62 de Andalucía. El Club de Atletismo de Bailén no pudo participar en esta competición al no tener suficientes federadas en su categoría pero su padre lo tiene claro "lo que no quiero es que tenga menos oportunidades que una de Jaén". Así mismo, ha logrado ser campeona en kilómetro vertical con un desnivel de más de 200 metros, algo que no habitúa a entrenar. Hoy día es capaz de correr hasta 14 kilómetros con una orografía más sencilla que la que se recorre durante la carrera de San Antón aunque ella misma reconoce que los 10 kilómetros de esta "no es una distancia que domine tan bien", eso sí para la infantil está inscrita desde el primer día. Una San Antón que viven en familia ya que sus padres también corren la de adultos y, sin ir más lejos, en la pasada edición quedó Jimena en segundo lugar y sus padres no pudieron verla subir al podio por haber sido simultaneo a la preparación e inicio de la carrera adulta. Este año, además de correr la infantil con otros niños de su club de Bailén, le tocará esperar a sus padres con una antorcha en la línea de meta.

Jimena es mucho más que atletismo, logra compatibilizar cuatro entrenamientos semanales con sus estudios, los cuales lleva con buenas notas, formación de viola en el conservatorio, alguna sesión de natación en la piscina de La Carolina y con la mirada puesta en el futuro ya que le gustaría ser profesora de educación física y, si la suerte de los patrocinios y demás aspectos necesarios se lo permiten, atleta profesional.

El tiempo dirá que es de su futuro aunque sus padres tienen algo claro por el momento y es "no quemarla" y "no quemar etapas" a pesar de su fuerza y esfuerzo por ganar cada carrera en la que participa. Un esfuerzo que también tiene una parte de superación personal, así nos lo cuenta su madre, María, que recuerda como en sus primeras carreras sufría al ver a su hija llorar en la línea de salida por los nervios hasta llegar a decirle "si tu no disfrutas nos quedamos en casa" y es que para correr no solo hay que entrenar el cuerpo sino también la mente.

A pesar de que el Club de Atletismo de Bailén no tenga muchos federados, por el momento no se plantean que Jimena acuda a otros clubes que le permitan mejorar su evolución porque no quieren que los viajes continuos para entrenar quemen el gusto e interés de Jimena por el atletismo aunque, eso sí, están abiertos a los consejos y seguimiento de otros profesionales aunque si lo contemplan como una opción de futuro para los campeonatos de clubes siempre y cuando ella quisiese.

El deporte en familia mucho mejor

Como ya hemos apuntado, Jimena no es la única atleta de su familia y es que todos corren y todos forman parte del Club de Atletismo de Bailén aunque ha sido en este caso esta pequeña de 11 años la que ha atraído a algunos de sus amigos hasta este deporte. Su padre, profesor de educación física, le ayuda en todos sus entrenamientos porque sabe de la gran capacidad de su hija para correr pero también lo hace su madre y los calentamientos muchas veces son mejor en compañía de su hermana pequeña que destaca en las pruebas de velocidad.

Salir a correr o hacer cualquier otro deporte es para esta familia la mejor forma de pasar tiempo juntos y es que "lo guay es eso que corremos los cuatro" aunque Jimena muchas veces es la que tira de ellos para salir a correr porque "ella no puede ir sola y es un sacrificio muy grande para nosotros pero por ella…". Si algo tiene claro esta familia es que no quieren "frenar su evolución" hablando de Jimena pero que a buen seguro hacen también por su hija menor.

En ocasiones llevar a carreras a Jimena les ha supuesto comentarios desafortunados pensando que sobreexplotan a su hija para que el día de mañana sea una gran atleta pero "lo que somos es ricos en camisetas varias" como reconoce su madre.

Las instalaciones en Bailén

No solo la distancia con Jaén, más bien corta pero agotadora si se convierte en rutina, es un handicap para esta joven atleta de 11 años sino que en Bailén no cuentan con pista de atletismo ni piscina cubierta, dos actividades que mantienen con buena resistencia y capacidad a Jimena que entrena casi cada día en una u otra disciplina.