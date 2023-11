La Victoria acoge el segundo derbi provincial para Real Jaén y Mancha Real

El estadio de La Victoria será el escenario elegido para el segundo derbi provincial para ambos conjuntos, el Mancha Real y el Granada. Ambos se han enfrentado ya al Torreperogil y ahora se batirán en la primera vuelta del grupo nueve de Tercera División actuando como local el centenario equipo de la capital. Los años de historia poco peso tendrá en los 90 minutos de juego pero si lo hará la trayectoria ascendente que cada vez más está teniendo el Real Jaén desde que comenzase la temporada. Si bien es cierto que atravesó una racha en la que el equipo jugaba sin ideas, tratando de salvar los partidos sin éxito y aburriendo incluso a los aficionados, ahora es otra la situación. Cada semana que pasa gusta más a lo que juegan los hombres de Fajardo, la Copa del Rey a pesar de la derrota fue un impulso positivo y se ha notado con dos victorias consecutivas, como locales y como visitantes. Ahora vuelven a casa para jugar contra Mancha Real y ante su afición en un partido en el que el Mancha Real buscará salir de los puestos bajos de la tabla donde rozan peligrosamente el descenso.

Sobre el Mancha Real se ha pronunciado Emilio Fajardo con el aliciente de que muchos jugadores han estado en el Real Jaén. Sobre el inicio de la trayectoria "Serán un equipo de play off mínimo. Ellos quieren reconvertir su situación y lo que si hay que hacer es que inicien partida la semana que viene y no aquí en La Victoria". Sobre esto precisamente ha señalado que tienen todos los condicionantes, por su descenso reciente, su presupuesto y sus jugadores para aspirar al acenso aunque no haya sido el inicio deseado. Sobre su propio equipo, el Real Jaén, que viene desplegando un juego mucho más vistoso pero también con resultados ha señalado que "cuando juegas bien estás más cercano a la victoria" ante la pregunta de si se prioriza el resultado antes que el buen juego. El equipo llegará a este partido con la baja de Erik Aguado que sintió algunas molestias en el anterior encuentro y no se podrá contar con él ni para la convocatoria. El resto de jugadores se encuentran a disposición del técnico que ha recuperado esta semana también a Mauro.

Por su parte Mancha Real viene de una derrota de las que "duelen mucho" según su técnico Aybar. Precisamente este partido en La Victoria como visitantes parece pesarle a un Mancha Real que no está obteniendo los resultados deseados especialmente como visitante. Por su parte ha valorado este derbi como un partido "que todo el mundo quiere" por tratarse del rival que es y del campo que es y llegará al encuentro con el objetivo de "estar a la altura". Sobre la plantilla contará con la totalidad de los jugadores para la convocatoria y sin lesionados entre los suyos.