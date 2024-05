La afición del Real Jaén se moviliza en masa para viajar a Almería: 10 autobuses completos en una tarde

La ilusión ha vuelto a la afición del Real Jaén. Es algo que ya se pudo constatar este pasado domingo cuando casi 7.500 personas acudieron al Nuevo La Victoria para ver a su equipo luchar ante el Torre del Mar para pasar a la segunda ronda del play off por el ascenso a Segunda RFEF. Hacía años que el feudo capitalino no mostraba un aspecto igual y es que el desembarco de Fran Anera en el club ha supuesto un revulsivo y la afición sabe que está a cuatro partidos de ascender de categoría.

En lo deportivo los de Roberto Peragón no van sobrados, tal y como pude verse ante el cuadro malagueño este pasado fin de semana pero lo cierto es que no ha habido play off satisfactorio para el Real Jaén sin sufrimiento previo. Los hinchas blancos son muy conscientes de lo que les necesita el equipo y, por eso, se están volcando para que el Power Horse Stadium se tiña de blanco. Y parece que lo van a conseguir.

En sólo unas horas las oficinas del Real Jaén han vendido cerca de 700 entradas de las 1.000 facilitadas por el Almería. Unas entradas que, de seguir el ritmo actual, se quedarán cortas. Anoche ya se habían completado diez autobuses gratuitos para la afición lagarta. El Ayuntamiento de Jaén ha donado tres de ellos, la Diputación Provincial dos, el Real Jaén uno y el otro entre las empresas Ofisur y AJ Limpieza.

Además Jaén Hoy ha podido saber que Fran Anera en persona está manteniendo conversaciones con otras entidades jiennenses para sufragar los gastos de todos los autobuses que sean necesarios para trasladar a todos los hinchas que deseen acompañar al equipo en un partido tan trascendental. En el club lo tienen claro: "No queremos que ningún aficionado que quiera viajar se quede sin hacerlo". Es por eso que a lo largo del día de hoy se espera que se pongan a disposición de la afición nuevos autocares. Una respuesta social que bien puede valer el primer gol de esta eliminatoria. El encuentro se disputará este próximo domingo a las 12:00 horas.