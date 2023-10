Real Jaén y Linares ya conocen los horarios de la primera eliminatoria de Copa del Rey

Tras el sorteo celebrado esta misma semana, poco se ha hecho esperar el conocer los diferentes horarios y el día exacto del partido ya que se sabía que se disputaría entre el martes 31 de octubre y el jueves 2 de noviembre. Finalmente tanto Linares como Real Jaén jugarán sus respectivos encuentros el día 1 de noviembre, festivo nacional por el Día de Todos los Santos. En el caso del Linares se desplazará hasta Murcia para jugar contra el UCAM, un partido que tendrá lugar a las 12:00. Por su parte el Real Jaén actuará de local con el Eldense a partir de las 16:30. Esta primera ronda se disputará a partido único.

Linares en Copa del Rey

Si miramos la trayectoria de los últimos años del Linares en Copa del Rey se podría decir que es una competición que gusta y en la que solo los grandes equipos han logrado sacarlo de la competición. Tal es así que en el recuerdo permanecen algunas eliminatorias como la disputada contra el Sevilla en la pasada temporada y en la 20/21 así como la jugada contra el Barcelona en la 21/22. De hecho solo en la pasada temporada hubo una gran diferencia en el marcador en el momento en el que fue eliminado y es que en el recuerdo no tan lejano queda el 1-2 contra Barça o el 0-2 en el primero de los dos encuentros de los últimos años contra el Sevilla.

Real Jaén en Copa del Rey

Si al Linares le gusta esta competición en el caso del Real Jaén no resulta diferente y es que desde que en la temporada 13/14 fuese eliminado por el Espanyol, el equipo que ahora dirige Emilio Fajardo no ha perdido ningún encuentro hasta llegar a la tanda de penaltis, algo que ha sucedido hasta en tres ocasiones. Hay que tener en cuenta que el club no disputa desde hace tres temporadas esta competición. La clasificación para esta competición se logró en plena celebración aun del centenario del club por lo que lograr avanzar en la misma sería el broche final aunque esto deberá hacerlo sin perder de vista una temporada que no ha empezado de la mejor forma.