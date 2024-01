Un ex internacional con la selección española, nuevo fichaje del Linares Deportivo

Los aficionados lo pedían y el club anunciaba anoche la segunda incorporación para el Linares Deportivo. Un jugador para la ofensiva que traiga el gol que le falta al equipo en momentos como la primera parte del último partido frente al Atlético de Madrid B el pasado domingo. Álvaro Vázquez es la nueva incorporación del equipo azulillo, jugador de 32 años que llegó a ser internacional sub 20, sub 21 y sub 23 convirtiéndose con la sub incluso en Campeón de Europa. Más allá de sus éxitos internacionales, Vázquez ha disputado hasta 155 partidos en Primera División, 113 en Segunda División y 20 partidos en la Premiere League.

El delantero centro procede de la Ponferradina, equipo también de Primera Federación y líder del grupo uno. La trayectoria resulta positiva y los números juegan a su favor, sin embargo el director deportivo de la Ponferradina hacía unas duras declaraciones sobre Álvaro Vázquez hace apenas unos días, el pasado 10 de enero cuando señalaba que "Ha sido un error y una decepción, en verano me convenció. A poco que hiciera nos podía haber dado mucho. Si lo intentas no fracasas, y con el paso de los días no he visto eso que me trasladó en verano. Es un error que asumo", unas declaraciones de las que se hacía eco el propio club de la Ponferradina a través de sus redes sociales. Si hablamos de sus números durante la primera mitad de temporada con este equipo, no son todo lo buenos que desearía o necesitaría un club en la situación del Linares Deportivo y es que de 18 partidos jugados antes de su salida, tan solo fue convocado en 12 y solo en uno salió como titular disputando tan solo 166 minutos con la camiseta del mencionado club y no llegando a marcar ni un solo gol en este tiempo.

Anterior a este equipo, se formó en las bases del Espanyol, llegando a formar parte del primer equipo y vistiendo otras camisetas como la del Nástic de Tarragona, Zaragoza, Sporting o Sabadell. Sus reconocimientos, partidos y trayectoria en el pasado le han hecho ganar un nombre que en las últimas temporadas no ha reflejado en los números y es que hay que remontarse a la temporada 2019/2020 cuando sus números son más destacados llegando a jugar en Segunda División con el Sporting más de 1.000 minutos en 42 partidos convocado llegando a marcar cinco goles.