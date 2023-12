El tenis de mesa jiennense triunfa en el preestatal andaluz celebrado en Linares

El pasado fin de semana, más de mil personas venidas de distintos puntos de Andalucía han participado en el preestatal de Tenis de Mesa celebrado en Linares, concretamente en los pabellones Andalucía y Julián Jiménez del parque de deportes San José. Los clasificados de esta competición estarán el Estatal que se celebre el próximo mes de febrero en Tarragona y donde participan los 40 mejores jugadores de España en cada categoría.

Por parte de Hujase Jaén, Lorena Gómez-Vázquez, Lucía Vidal y Julieta Lalli, que ya estaban con antelación clasificadas, acudieron a la cita para dilucidar la plaza que ocuparían en la selección. en el caso de Lorena se alzaba con lo más alto del podio mientras que Lucía conseguía bronce y Julieta cuarta posición haciéndose las jugadoras de Hujase con tres de los cuatro trofeos disputados. A ellas se les sumaban Marcos Valsera, jugador alevín que participó bajo la categoría de adaptado intelectual convirtiéndose en el único jugador andaluz con Sindrome de down que participará en el Torneo Estatal, al conseguir la sexta posición en el preestatal.

Además también se han logrado clasificar cuatro de los seis jugadores masculinos inscritos en el preestatal. Sólo Samuel Valsera y Stefano Di Rienzo, que compitieron en las categorías Alevín y Senior, respectivamente, no lograron alcanzar la clasificación, aunque demostraron un buen nivel. Samuel, que debutaba en este tipo de Torneos, no pudo pasar de grupo mientras que Stefano si logró clasificarse aunque no pudo completar la fase final por motivos ajenos a la competición.

Se trata del evento más importante en el tenis de mesa de Andalucía que ha supuesto un gran aporte en alojamientos, restauración y demás aspectos socio económicos que han puesto a Linares en el foco del mundo de este deporte donde la ciudad minera ha destacado en los últimos años, especialmente por los resultados obtenidos en los últimos años por su primer equipo que compite a nivel europeo.

La competición para la que se han clasificado todos estos deportistas se celebrará del 23 de febrero al 3 de marzo en Tarragona, tal y como informa la Real Federación Española de Tenis de Mesa en su web. Será solo la primera de las competiciones nacionales de este deporte que a lo largo de 2024 contará con otras muchas pruebas de carácter nacional como el Campeonato de España Inclusivo o el Campeonato de España Estatal por selecciones autonómicas en categoría de Veteranos.