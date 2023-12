La clasificación para puestos de Copa tendrá que esperar al último encuentro

No fue fácil para la marea amarilla ver al Jaén Paraíso Interior FS en la zona baja de la tabla, no fue fácil ver que las cosas se estaban haciendo bien pero los resultados no llegaban y no fue fácil en algunos momentos pensar en llegar a la amada competición como la Copa de España para el Jaén Paraíso Interior FS. Ahora no es solo que no sea fácil sino que, una jornada antes de que se produzca el corte, podrían haber logrado la clasificación de no ser porque en la tarde de ayer Industrias Santa Coloma hizo los deberes. La clasificación deberá esperar al último duelo en una jornada unificada en la que, precisamente, será el Olivo Arena el que acoja el duelo decisivo para la clasificación de Copa.

El Ribera Navarra podría ser la próxima víctima del Jaén Paraíso Interior antes de ese encuentro, los de Dani Rodríguez están que lo ganan todo en los últimos partidos, incluyendo un campeón de Europa el pasado fin de semana, sin embargo los dos se juegan mucho y cada uno con sus objetivos. El Rivera Navarra, fuera de descenso en estos momentos, empata en puntos con el Betis que es el penúltimo clasificado pero no hay que olvidar que los números no lo son todo en la mejor liga del mundo de fútbol sala.

El conjunto amarillo ya se encuentra en tierras navarras para un duelo que se disputará a partir de las 21:00 de este sábado. De la temporada pasada, Jaén no guarda muy buen recuerdo de su visita al Ciudad de Tudela donde cayeron por cuatro a uno. En el partido de vuelta en el Olivo Arena, los amarillos pudieron resarcirse ganando por cinco a dos.

Para la convocatoria de este partido Dani Rodríguez ha viajado con Espíndola, Dani Zurdo, Nem, Helder, Chino, Dudú, Mauricio, Pablo del Moral, Renato, Alan Brandi, Michel, Taborda y Mati Rosa. Además con la buena noticia de que César pronto estará nuevamente entrenando con todo el equipo después de su vuelta a la pista en la última fase de su recuperación.

Es momento de darlo todo para que la clasificación para la Copa de España se decida en el Olivo Arena con el estreno en el sector 18 de la grada de animación para ejercer más presión sobre los catalanes del Industrias Santa Coloma.