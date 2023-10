Las claves de la crisis interna de la Peña Olivo Mecánico que podrían llevar a su disolución

Complicada situación es la que vive la peña Olivo Mecánico del Jaén Paraíso Interior FS. Una Junta Urgente celebrada ayer concluía con la dimisión de la hasta ahora Junta Directiva, tal y como han comunicado a través de las redes sociales de la propia Peña. El presidente, vicepresidente, secretaria y los distintos vocales presentaban su dimisión, el hasta ahora tesorero, José Luis Redondo, es el único que permanecerá al frente para dar continuidad a la Peña hasta que haya una nueva Junta Directiva.

La crisis podría incluso llevar a la disolución de la peña que ya cuenta con 7 años de historia y 200 socios y es que, de no haber candidatos, obligaría a Redondo a convocar una asamblea extraordinaria con el único punto de la disolución.

Las razones de la dimisión

El hasta ahora presidente, Jesús Millán, así como José Luis Redondo han confirmado a este medio que la dimisión ha estado motivada por discrepancias entre la Junta Directiva y el resto de peñistas. En palabras de Redondo se trata de un problema que "viene de largo" y que incluso llevó ya en una asamblea anterior a la solicitud de candidaturas que llegaron a ser inexistentes y, por lo tanto, a dar continuidad a la hasta ahora Junta Directiva.

De sobra es conocido que la peña apoya de manera incondicional al equipo de fútbol sala algo que con la llegada de la sección de baloncesto no se ha hecho extensible salvo el apoyo individual que algunos peñistas han dado a este deporte abonándose a él. Esta es una de las razones por las que Redondo afirma que la creación de esta nueva sección en el club y el dinero que se ha debido destinar para ello, quitándoselo al fútbol sala, no ha tenido nada que ver en la crisis interna que ahora vive la peña aunque si ha expresado de manera individual su disconformidad "en que se le quite dinero a uno para dárselo al otro".

Los plazos

En el comunicado publicado ayer por la propia peña señalaban que sería Redondo quien informaría a los peñistas de los plazos para la presentación de candidaturas y la elección de una nueva Junta Directiva. En conversaciones con Jaén Hoy no han sabido concretar, por el momento, cuales serán esos plazos aunque si ha indicado que su intención es que sea lo más rápido posible pero siempre dejando "un tiempo prudencial" para convocar la nueva asamblea.

Respecto a las candidaturas una vez abierto el plazo ha señalado que, por el momento, hay un solo candidato aunque esto aun se encuentra en proceso de confirmación y se ha mostrado reacio a dar el nombre de quien podría ser el próximo presidente de esta peña.

¿Hubo agresión?

Fuertes son los rumores en entre la afición al fútbol sala de una posible agresión entre Sabariego y un miembro de la hasta ahora Junta Directiva. Sobre este tema hemos consultado también a Redondo quien no ha confirmado ni desmentido tal hecho por no haber estado presente aunque si ha negado que fuese con algún miembro de la Junta Directiva. El propio Redondo ha señalado que cuando terminó la narración del partido salió fuera del pabellón y no fue testigo de ninguna agresión por lo que señala que "lo que no he visto no lo puedo juzgar". En este sentido también ha reconocido haber escuchado sobre dicho altercado pero señala su desconocimiento sobre si este hubiese podido ser entre Sabariego y un peñista u otro miembro de la dirección del club.