El refuerzo para la delantera del Real Jaén es conocido y llega desde Indonesia

La situación deportiva del Real Jaén no es la esperada este verano y desde la Dirección Deportiva ya se están tomando cartas en el asunto. Se venía rumoreando que se iba a reforzar la delantera, donde Iván Aguilar no está respondiendo a las expectativas que sobre él había, y finalmente ha sido así. La entidad blanca ha anunciado la inmediata incorporación del futbolista Fernando Rodríguez, quien ya ha estado entrenando unas semanas con el equipo para no perder el ritmo mientras volvía la competición a Indonesia, donde militaba para el Persis Solo.

Finalmente el jugador, al que no le faltaban ofertas en el mismo Grupo IX de la Tercera RFEF, ha optado por quedarse en España y repetir en un club en el que ya militó entre los años 2009 y 2011. Fernando Rodríguez, nacido en la localidad sevillana de Pilas en 1987, se formó en la cantera del Sevilla FC, llegando posteriormente a jugar en equipos como el Lucena, el FC Cartagena, el Hércules CF, el Reus Deportivo o el San Roque de Lepe.

Después emprendió una aventura asiática en Malasia, Filipinas e Indonesia, país al que finalmente no volverá pues ha decidido aceptar la oferta que le ha puesto sobre su mesa el Real Jaén para tratar de salir de la angustiosa situación en la que el equipo de Fajardo se encuentra encallado.

Los blancos son ahora mismo quintos, a tan sólo dos puntos del segundo clasificado que el filial del Málaga, aunque el primer puesto, el que se marcó como objetivo a principio de temporada y para el que se apostó por Fajardo, se encuentra a diez puntos de distancia. Pesa además en el ánimo de los aficionados las malas sensaciones que está transmitiendo el equipo jiennense cada vez que le toca enfrentarse a alguno de los gallitos de la categoría.