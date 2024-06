Los resultados médicos confirman que la lesión de Espíndola no es grave

Buenas noticias para el Jaén Paraíso Interior FS. Los resultados de la resonancia realizada a Carlos Espíndola descartan afectación ligamentosa, presentando únicamente lesión meniscal en su rodilla derecha.

El portero del cuadro jiennense se lesionó en el segundo partido de cuartos de final ante Mallorca Palma Futsal en Son Moix y se mantenía a la espera de esas pruebas. Según los servicios médicos del club, el arquero brasileño tampoco sufre un esguince, aunque tiene un pequeño daño en el menisco externo, que evoluciona favorablemente.

De esta manera, la entidad amarilla indica que los plazos de su recuperación marcarán su presencia en el play off por el título de liga. De momento, está confirmada su baja para el primer partido de semifinales, que el Jaén Paraíso Interior FS disputa hoy en tierras murcianas ante ElPozo Murcia Costa Cálida (20:30 horas, FEF TV). Sin embargo, desde el club abren la puerta a que el cancerbero brasileño pueda incorporarse en breve a la dinámica del equipo. El propio Espíndola comentaba en sus redes sociales antes de conocer estos resultados que tenía "buenas sensaciones".

A Vida é como um quebra-cabeças onde as peças chegam no decorrer da caminhada, e nem sempre fazem logo sentido, mas no final podemos ter construido uma linda obra de arte, onde cada peça, independente de ter causado dor ou alegria, teve papel fundamental. 🧩⚽️🙌 pic.twitter.com/tVTtxFhovD