Lo que aun no sabes del reglamento de la Carrera de San Antón

El próximo día 13 de enero se celebra la 41 edición de la Carrera Noche Urbana Internacional de San Antón, una de las novedades de este año es la unificación de la carrera escolar, la infantil y la de adultos donde se incluye la carrera élite y la carrera popular. En la normativa, ya publicada en la web jaenciudaddelatletismo.es, quedan desglosados todos los pormenores de cada una de las carreras al más mínimo detalle pero aquí vamos a repasar aquellos puntos más destacados.

La carrera infantil va destinada a los menores de 10 años, consta de 800 metros de carrera y, de manera excepcional, algunos niños podrán ir acompañados de algún adulto, algo que no está permitido en la carrera infantil que recorrerá 4 kilómetros y va destinada a los niños de 10 años hasta los menores de 16 en el momento de la prueba, los que si hayan cumplido dicha edad podrán participar con autorización de sus padres si no han cumplido los 18. La carrera escolar partirá desde el arco de salida hasta la glorieta Blas Infante y vuelta al punto de salida. A destacar de la carrera infantil de cuatro kilómetros, que los participantes deberán, según reza la normativa, " pasar un control en la línea de salida para acceder a la clasificación final y evitar ser descalificados". La primera de estas dos carreras partirá a las 17:30 mientras que la segunda lo hará a las 18:30.

La que más miradas se lleva, la carrera popular y élite irá saliendo durante nueve minutos en diferentes fases, a las 19:55 saldrán los atletas en silla y handbike, a las 20:00, con la mayor diferencia horaria entre unos y otros, saldrá el grupo élite, y a partir de las 20:01, con diferencias de un minuto entre salida y salida comenzarán a hacerlo los diferentes cajones. Son en total cuatro divididos por colores y tiempos, en el primer caso lo hará el cajón rojo con registros en 10 kilómetros por debajo de 40 minutos, cajón verde entre 40 y 50 minutos, cajón amarillo entre 50 y 60 minutos y cajón blanco el resto de atletas hasta un máximo de 4.000 personas.

A disposición de los corredores habrá un servicio de guardarropa que podrán utilizar los corredores con una pulsera que les será entregada al recoger su dorsal y con la que podrán acceder al recinto para la salida de la carrera y se les entregará una bolsa para todas sus pertenencias.

Los tiempos aparecerán en la mencionada web de la carrera y, en caso de no hacerlo, deberá enviarse un correo a la organización pero habrá que estar pendiente si el corredor tiene bien puesto el dorsal y chip así como los datos de otro corredor con el que entre de forma simultanea por si este sí apareciese en el registro de corredores. El plazo para reclamaciones será desde el 15 de enero al 19.

Premios

A pesar de la diferencia de tres carreras se reconocerán diversos premios según edades y dentro de las mismas carreras, es lo que sucede en la carrera infantil, que se entregarán premios en sub 12, sub 14 y sub 16, tres premios por categoría y divididos también en masculino y femenino, lo que supone un total de 18 premios entre los 2.000 participantes.

Algo similar sucede en la carrera popular y élite y es que se entregarán premios sub 18, sub 20 y sub 23, reconocimientos en senior, así como hasta 8 categorías diferenciadas de máster que van de 35 a 39, de 40 a 44 y así sucesivamente en grupos de edad de cuatro años hasta llegar a los mayores de 70, premios para las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

Razones para la descalificación

La organización se ha reservado diversas razones para la descalificación de la carrera que detalla en su normativa tales como un mal estado físico, no salir del cajón que le corresponde, no realizar el recorrido completo, no llevar en un lugar visible el dorsal o no llegar a meta en el tiempo máximo estipulado que, como detallan en la normativa, es de 1 hora y 40 minutos.