Asistentes del Oleosónica denuncian que el festival no devuelva el dinero de sus pulseras

"¿Qué ocurre con mi dinero de las consumiciones qué no he gastado?" Eso es lo que algunos asistentes del Oleosónica se preguntan. Un festival que se celebró el pasado 25 de mayo en Jaén capital en su primera edición con la presencia de artistas os artistas y bandas Los Mejillones Tigre, Alis, Atomic Lemons, Los 300, Marc Anguita, Buenos día Hiroshima, Lian Dela, la dj internacional B Jones y los protagonistas de la noche Vetusta Morla.

Unas 5.000 personas, según el festival, se reunieron en la tarde y noche de mayo para bailar y disfrutar de la música en el escenario UJA Park y Caja Rural Jaén. Días después, asistentes al concierto critican a Jaén Hoy y muestran su malestar en las redes sociales denunciando que no pueden obtener su dinero no consumido en las "pulseras cashless", debido al tiempo limitado para hacerlo y la falta de información al respecto. Un método de pago donde se recarga con dinero para poder comprar las bebidas dentro del recinto. Desde la organización del Festival, aseguran, que sólo ha habido dos consultas formales y a través de redes sociales unas treinta.

Uno de los perjudicados, quien prefiere no dar su nombre, considera que no se ha atendido de forma correcta al público ni se ha habilitado una devolución correcta: "¿Con cuánto dinero se han quedado nuestro?". La principal queja es la falta de información porque este asistente denuncia que ni tanto dentro del festival conocían cómo y cuándo hacer la devolución, ni lo anunciaron a través de sus redes sociales. "Yo pregunté allí y decían que lo anunciarían a través de sus redes sociales. Da igual que sea un euro o cinco, se han quedado con dinero que no es suyo", afirma.

Confusión por la falta de información en los plazos de devolución

La confusión entre los festivaleros es la misma: ¿Cómo hacer la devolución? Desde la organización explican a este periódico que el día 26 se anunció a través de su página web los pasos a seguir a través de un apartado diferenciado para hacer la devolución el día 27 con un plazo de cuatro días hasta el día 31 a las 20:00 horas. En la descripción también indican que todo importe menor a 1 euro no se devolverá. No obstante, uno de los afectados cuenta que el anuncio en la web se colgó el mismo día 27 y así se puede comprobar en los metadatos.

"La mayoría de gente nos ha mostrado agradecimiento y que aquí no se han repercutido ningún gasto de gestión como sí se hace en otros festivales. Ha habido gente que decían que deberíamos haber puesto un post en redes, pero la comunicación oficial no se hace a través de redes sociales, éstas son un complemento, pero no son un canal oficial", indican desde la organización del Festival, que añaden que el periodo en que tienen abierto este plazo les supone costes.

Desde la página web de la empresa de las "pulseras cashless" señalan que hay que esperar a que la organización del evento habilite el plazo para solicitarlo, y que normalmente se suele abrir un par de días después de que finalice el festival pero lo mejor es consultarlo en los canales oficiales del evento (web, redes sociales etc.).

Facua ya ha denunciado en otros festivales estas prácticas como la imposición de la pulsera cashless como único método de pago, la devolución del dinero restante “siempre y cuando el importe restante sea igual o superior a 1 euro” o los cortos plazos de devolución.

La organización de consumidores afirma que este tipo de acciones resultan "abusivas" atendiendo a lo dispuesto en el artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (LGDCU), según el cual: “se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

Por su parte, el Festival expresa que el esfuerzo económico y organizativo que implica traer a Jaén una producción "de este nivel" y que se haya hecho con entradas asequibles "es increíble". "Es muy difícil contentar a todo el mundo. Lo hemos hecho con toda la ilusión", indica la organización.