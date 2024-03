La Asociación de Síndrome de Down de Jaén reivindica un empleo ordinario para las personas con Down

Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down, y la Asociación de Jaén reivindicó esta mañana en la plaza de El Corte Inglés de la capital el derecho de las personas con Down a encontrar un empleo ordinario. En España, según exponen, no existe una cifra exacta de cuántas personas hay con esta afección, por lo que la falta de datos limita la decisión de tomar medidas específicas para asegurar su inclusión laboral y social. "Este ocultamiento, provoca que sus derechos a menudo se vean solapados a los de las personas con discapacidad en general. Un trato justo implica un apoyo razonable a la persona 'según su necesidad y condición' y esto no sucede con las políticas laborales para las personas con síndrome de Down", explican en un comunicado.

"Tenemos que seguir trabajando y creyendo en la personas con Síndrome de Down, tenemos que creer en sus capacidades, pero también hoy es un día de alegría porque como padres y madres estamos más que orgullosos", expresa el presidente de la Asociación Síndrome de Down, Francisco Javier Valsera.

En la Asociación de Jaén hay 250 familias con miembros con Síndrome de Down y cuentan con una sede en la capital y un centro en Úbeda. "Una de las actividades es esta de mostrarnos a la sociedad, hacernos visibles, que la gente pueda ver que estamos presentes. En España solamente un 5 por ciento de las personas con Síndrome de Down encuentran un empleo ordinario", señala Valsera.

En diciembre de 2006, la aprobación por Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, supuso un paso de "gigante" con relación a los derechos de las personas con discapacidad. En sus 50 artículos se explica detalladamente cuales son los derechos de las personas con discapacidad, que comprenden entre otros al trabajo, y concretamente en la Observación general nº 8 sobre el derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo.

Se enfatiza en que lo importante y el objetivo es aclarar las obligaciones de los Estados, quienes deben articular medidas específicas para promover ese derecho al trabajo y al empleo, al que se refiere su artículo 27. Por lo cual los estados firmantes de la Convención, en este caso España, lo que deben articular los medios para que el derecho a trabajo se haga una realidad para las personas con síndrome de Down.

En estos momentos se estima que, de las 22.000 personas con síndrome de Down en situación de empleabilidad, no llega a 4.000 las que efectivamente están trabajando y las que lo hacen sólo un 5% se encuentran trabajando en un entorno laboral ordinario, es decir, que el resto lo hacen en centros ocupacionales o centros especiales de empleo.

"Con estos datos y tras 40 años de políticas activas de fomento de empleo de personascon discapacidad, las personas con síndrome de Down son un grupo marginado cuyoacceso al empleo ordinario está muy lejos de conseguir un trato justo e igualitario", apuntan.

En Jaén hay 14 trabajadores en régimen de Empleo con Apoyo

Las personas con síndrome de Down que trabajan en entorno laboral ordinario, en España lo hacen (mayoritariamente en situaciones de éxito) gracias a la existencia de Servicios de Empleo con Apoyo y de profesionales (Preparadores Laborales) que realizan labores de prospección, capacitación, mediación, apoyo en la incorporación y seguimiento posterior. En Jaén hay 14 trabajadores con síndrome de Down en este régimen de Empleo con Apoyo con un balance muy positivo.

En general tienen una vida laboral más corta que el resto de la población (casi la mitad), su envejecimiento precoz y la gran prevalencia de Alzheimer en la etapa adulta se entran entre las razones, y aunque cada vez se alcanzan edades más avanzadas, el objetivo para la mayor parte de las personas con síndrome de Down es que puedan ejercer una vida laboral óptima de 20-25 años e incluso llegar a los 30 años. "Lo ideal es que comiencen a trabajar cuanto antes para que su objetivo de vida laboral sea óptimo", expresan.

La asociación señala que las actuales políticas de empleo se han centrado en los apoyos asistenciales más caros y gravosos económicamente, y no han fomentado los sistemas de mediación laboral inclusiva (Servicios de Empleo con Apoyo) que serían "más económicos" y "eficaces" para la inclusión y la vida autónoma. Además, según exponen no contemplan la situación de envejecimiento anticipado y vida laboral reducida de las personas con síndrome de Down a la hora de sus jubilaciones, por lo que no se están beneficiando de ellas.

"Por todo lo anterior, desde nuestra federación se reivindica que los programas deinserción laboral en entornos ordinarios para las personas con síndrome de Down semodifiquen y se adapten al ritmo real de vida laboral y envejecimiento. Que de una vez por todas las políticas de empleo de nuestro país dejen de centrarse en as visiones regresivas, antiguas y residenciales de la discapacidad intelectual y contemplen la realidad de las personas con síndrome de Down y opten por la inclusión y la autonomía, adaptando las condiciones pre-laborales y laborales a lascircunstancias del colectivo con el fin de que tengan las mismas oportunidades", solicitan.

Por ello, para poder desarrollar los Servicios de Empleo con Apoyo al mismo nivel que se ha hecho con los sistemas asistenciales de empleo protegido y ocupacional (centrosespeciales de empleo y centros ocupacionales), piden ser homologados por lasAdministraciones Públicas. "Sería necesario que se les facilite a las empresas un sistema de cotización y finalización de la etapa laboral acorde con las condiciones laborales que las personas con síndrome de Down demandan", concluyen.