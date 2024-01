Aumenta el número de hospitalizaciones en el Hospital de Jaén debido a la gripe.

Los casos de gripe, covid y resfriados están alcanzando el pico, aunque todavía queda la mayor ola, que se dará en unas semanas al finalizar la Navidad. Este repunte está aumentando el número de hospitalizaciones y saturando los centros sanitarios de Jaén, especialmente en urgencias. Las reuniones con familiares o amigos en espacios cerrados durante más tiempo debido al frío hace que los virus se propaguen más fácil y rápido.

Por lo que en estas fechas es raro no conocer a alguien que se haya puesto "malo", y como consecuencia el tránsito en los centros sanitarios es mayor. El responsable de Enfermería de los centros de Atención Primaria de Jaén Sur, Alberto López, explica a este medio que estos días son fechas de saturación.

"Tanto en consulta del día a día que, como bien sabemos, la demora es una de los caballos de batalla que tenemos en atención primaria o la alta frecuentación en los servicios de urgencia, al no ser podidos atender por la mañana los centros de salud, pues también se agolpa muchísima gente. O gente que incluso está trabajando por la mañana, no tiene opción de ir a su centro de salud y acude al servicio de urgencia", señala.

Hospitalizaciones al 68 por ciento

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García explica que en la comunidad existe una incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes, la media a nivel nacional está en 1.100. En los tres primeros días de la semana pasada las hospitalizaciones aumentaron un 5,6 por ciento el Hospital de Jaén, aunque el número de urgencias bajó, un 2,7 por ciento.

Las hospitalizaciones en este centro se encuentran al 68 por ciento, con posibilidad de aumento de camas en Neurotraumatología. "Todos los hospitales tienen su plan de contingencia e incluso entre provincias puede haber movilización de pacientes", apunta la consejera.

Cuándo es el momento de acudir a urgencias

Los signos de alarma, cuenta Alberto López, son la aparición de síntomas que no se pueden controlar con analgésicos que se puedan tener en casa, como el "famoso paracetamol. Fiebre o en personas de riesgo, cualquier signo que no se controle con medicación cotidiana, es el momento de acudir". "No se trata de que la gente se automedique sino de que haya una educación sanitaria global para acudir a urgencias o centros de salud".

Atrás quedaron las mascarillas, el repetitivo lavado de manos, el uso del gel y el saludo en la distancia. Actualmente no se sabe con exactitud si hay más casos de gripe o covid, aunque el doctor apunta a que lo más usual es que sean de gripe ya que es la época en la que se presenta esta infección respiratoria y la tendencia del covid es durante todo el año.

Aunque eso sí, la gripe es mucho más agresiva. "En el covid actualmente tenemos un índice de inmunización bastante bueno gracias a la vacuna. Y la gripe, aunque nos vacunamos todos los años, pues ojalá la población que no se vacuna tuviese la opción a vacunarse, la opción personal de decir me quiero vacunar porque esa es la prevención", explica López.

Hay casos en que las personas se contagian y a los pocos días fallece, y aunque son escasos, la mayoría de ellos cuentan con patologías previas. "Ahora con la alta frecuentación y con las infecciones respiratorias, los pacientes más vulnerables y con patologías respiratorias suelen tener ingresos hospitalarios, por eso mismo, porque no se controlan correctamente y llegan a tener patologías agudas junto a su patología ya cronificada", apunta.

La importancia de la vacunación

Catalina García, insiste en la importancia de que toda la población se vacune porque eso se traduce en un menor ingreso de hospitalizaciones. "Gracias a todos los niños que se han vacunado este año de la bronquiolitis hemos conseguido reducir en un 83 por ciento el número de hospitalizaciones, todo eso va en el resto de vacunas proporcional", expone.

Las tasas de vacunación siguen siendo bajas, según explica la consejera. En la gripe las personas mayores de 65 años están en un 55 por ciento, los mayores de 85 si están en un 75 por ciento. Y si hablamos de covid los mayores de 60 están en un 39 por ciento, los mayores de 85 en un 56 por ciento y los niños en un 40 por ciento.

"Quiero recordar que los niños junto con los mayores de 80 años son los más que episodios de gripe sufren y el segundo grupo de edad que sufre un mayor número de ingresos hospitalarios. Volvemos a pedir a la población en general que se vacunen de la gripe, del covid y que se vacunen los niños del virus sinticial", explica Catalina García.