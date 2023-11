El pleno del Ayuntamiento de Jaén desestima un recurso del PSOE que "paralizaba" el pago de deudas a proveedores

El pleno "urgente", que fue convocado por el alcalde de Jaén, Agustín González, desestima el recurso interpuesto por el PSOE sobre la modificación del crédito para destinar 3,3 millones de euros al pago de facturas de empresas proveedoras.

La desestimación ha sido aprobada por las dos formaciones del equipo de gobierno (PP-Jaén Merece Más), la abstención de Vox y el voto en contra del grupo socialista. De esta manera, el Ayuntamiento proseguirá los trámites para pagar las deudas contraídas con diversas empresas.

Entre ellas la adjudicataria del servicio de limpieza de los colegios, cuya gestión "peligra" por el impago. El recurso también ponía en "riesgo" el suministro de combustible a los vehículos de la policía local y el pago de facturas a Endesa, que había advertido que llevaría a cabo cortes de suministro en el castillo de Santa Catalina, el teatro Infanta Leonor y en las instalaciones deportivas, entre otras dependencias, según indican desde el Ayuntamiento.

El concejal de Hacienda, Francisco Martínez Garvín, desgranó durante su intervención en el pleno el soporte jurídico que sustenta la desestimación. En este sentido, el edil aclaró que no sólo no se ha prescindido del procedimiento establecido sino que la jurisprudencia del Tribunal Supremo avala la desestimación. Además, resaltó que a la modificación de crédito no se ha opuesto ni formulado ninguna alegación la sociedad mercantil a la que afecta la resolución.

"Imposibilidad" de adjudicar el contrato de transporte urbano

La aprobación de esta desestimación lleva aparejada la improcedencia de la suspensión de la ejecución, al considerarse que no concurren ninguno de los supuestos previstos en el apartado 2 de artículo 117 de la ley 39/2025. Y esto porque, explicó el concejal de Hacienda, la modificación planteada por el equipo de gobierno deriva de la imposibilidad de adjudicar en este ejercicio, el contrato de transporte urbano, lo que, en consecuencia, hace innecesaria la adjudicación de crédito.

El alcalde de Jaén, Agustín González, justifica el carácter de urgencia del pleno en que el recurso paralizaba el pago a proveedores por servicios prestados por anteriores corporaciones. Y, dado que el objetivo de la modificación del crédito es sufragar facturas, lamentó que el PSOE no sólo haya presentando el recurso sino que además se haya ausentado del pleno antes que finalizará la intervención. "El respeto es uno de los pilares de la democracia", concluyó.