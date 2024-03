El Cine Alkazar de Jaén volverá a la vida como un espacio cultural multidisciplinar

El 31 de agosto de 2009 Jaén perdió uno de sus rincones más icónicos. Las dos salas del Cine Alkazar, ubicado a escasos metros de la Catedral de la Asunción, cerraban sus puertas con los carteles de ‘Up’ aún visibles al público en la fachada piedra. Fue la última película emitida en un espacio por el que pasaron varias generaciones de jiennenses y que ahora, 15 años después, va a volver a la vida de la mano de dos de los protagonistas más importantes del panorama cultural contemporáneo jiennense.

Carlos Aceituno y Cristina Mediero, reconocidos actores, pareja y fundadores de la empresa LoKlaro Entertainment, son las personas que van a hacer posible que reviva una parte del patrimonio de Jaén. “Se me partía el corazón al verlo cerrado. En plena pandemia montamos la productora y empezamos a buscar sede. Fue en 2021 cuando comenzamos las negociaciones para hacernos con el antiguo cine y finalmente lo adquirimos el 6 de junio de 2023 y ya empezamos con el proyecto de obra, las licencias y todo el proceso”, explica para Jaén Hoy, Carlos Aceituno.

Asegura que es tanta la ilusión que ha despertado su proyecto entre los jiennenses que la gente les para por la calle para agradecérselo pero lo deja claro, cuando el Cine Alkazar vuelva a abrir sus puertas no lo hará con la misma función que tuvo antaño. “Lo que vamos a abrir es un espacio multidisciplinar. No sólo se va a proyectar cine sino que queremos crear un punto de encuentro cultural, un espacio en el que pueda haber presentaciones de libros, teatro, cine, cortos… Abierto a personas de Jaén y de fuera en el que se facilite exponer los trabajos de mucha gente”, adelanta este actor jiennense. Añade además que hay proyectos de Jaén “que sacan adelante una obra y una vez que la exponen en el teatro tienen que dejarla porque no tienen donde representarla o cortos que se ven mermados porque tienen que exponerse en bares y plazas de pueblos”.

Una obra importante

Haberse hecho con el Cine Alkazar es una garantía de que su proyecto contará con el beneplácito de sus convecinos pero al mismo tiempo supone trabajar en un establecimiento antiguo, que lleva cerrado 15 años en los que las normativas se han afinado en la búsqueda de la seguridad y la accesibilidad. La obra que se está acometiendo en su interior no es menor.

“Hay que cambiar las tomas de agua, la insonorización, la instalación eléctrica y hasta los baños, que estaban abajo y hay que subirlos para las personas con movilidad reducida”, detalla el nuevo propietario del cine. Su intención, y la de su pareja y socia, es la de abrir en otoño o como muy tarde a principios de 2025 y preguntando por la inversión afirma que ni ellos tienen claro todavía cuando se van a gastar en recuperar este espacio. “Hay gente que se compra un piso y nosotros hemos optado por comprarse un inmueble”, compara Aceituno que deja claro que el viejo Cine Alkazar también será la sede de su productora, un lugar donde ensayar y guardar attrezzo y es escenografía y “donde poder dejar el trabajo para no llevarlo a casa”.

Componente sentimental

El esfuerzo que están haciendo desde LoKlaro Entertainment no se entendería sin la carga sentimental que para ellos conlleva el espacio en el que están trabajando. “Es mucho lo que implica recuperar un cine que estaba abandonado. Somos conscientes de que ha habido varios proyectos antes que no han llegado a buen puerto. Para mi como jiennense se trata de salvar nuestro patrimonio. Se me partió el alma en su día con el Cine Assuan, el Cervantes es ahora un restaurante… La cultura se está llevando a las afueras de la ciudad y recuperar este cine es muy importante para nosotros por esa idea romántica y por crear actividad cultural en el centro de la ciudad para revitalizarlo”, argumenta el joven actor sobre la importancia de que su proyecto se desarrolle en el antiguo palacio del Marqués de Navasequilla.

Le impulsa también el respaldo que están recibiendo de la sociedad jiennense. “Estamos muy contentos por las muestras de apoyo y cariño que estamos recibiendo. Si cada like fuese un euro sería maravilloso”, cuenta entre risas aunque reconoce que están algo “abrumados”. “Esperamos no defraudar todas estas expectativas que se están generando. Lo haremos con la mejor de todas las intenciones y con el máximo respeto al cine y al patrimonio de Jaén”, promete uno de los responsables de que la ciudad vaya a ver resucitar uno de sus espacios más queridos.