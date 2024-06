Colectivos LGTBI y Feministas 8 M denuncian que el Ayuntamiento de Jaén censure una actividad del Orgullo

Polémica por una de las actividades propuestas por la celebración del Orgullo 2024 en Jaén capital. Colectivos LGTBIQA y Feministas 8M Jaén lamentan la decisión del Ayuntamiento de cancelar una actividad prevista para hoy jueves dentro los actos, llamada “Pariendo Orgullo”, debido, según argumentan a la celebración de las fiestas de la Virgen de la Capilla.

Así, las plataformas y asociaciones Somos de Colores, AASA, Asociación Cultural de Acción Social y Arte Chrysallis Andalucía y la Federación Arco Iris Geente LGTBIQA+ Jaén muestran su desacuerdo en un comunicado conjunto con la decisión municipal, argumentada en el hecho de estar el espacio propuesto reservado para otra actividad municipal. Por su parte, la Asamblea de mujeres Feministas 8M Jaén denuncia la “fundamental falta de respeto y las trabas por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén (compuesto por PP y Jaén Merece Más)”.

En su denuncia, expresan, que desde el 23 de mayo contaban con el compromiso verbal de la Concejalía de Cultura que podrían celebrar su acción en el espacio solicitado de la calle Roldán y Marín de la capital y fue el lunes 3 de junio cuando fueron informadas de que no podían realizar su acto ni allí ni “en ningún lugar del centro de la ciudad”. Además, califican de extraño que esta actividad no fuera coordina por Igualdad en vez de por Cultura.

“Consideramos que la celebración de la diversidad y la apuesta de una ciudad por el respeto a cualquier persona frente a la LGTBIfobia deberían ser no sólo no ser expulsados de una fiesta popular, sino formar parte visible de esta en sus calles”, indican desde Feministas 8M y añaden que no es la primera vez que “este equipo de gobierno nos pone dificultades para visibilizarnos en las calles de Jaén”.

“No obstante, los obstáculos, las trabas, el trato negligente, la desconsideración y la falta de respeto hacia el movimiento feminista independiente de Jaén no hacen sino afirmarnos en nuestra tarea de lograr la visibilidad, el respeto institucional y la igualdad de trato y derechos que las mujeres, organizadas o individualmente, se merecen en nuestra sociedad”, declaran.

"Actividad que busca visibilizar"

Por su parte, los colectivos que forman parte del comité organizador del Orgullo de Jaén explican en un comunicado que el Orgullo en su conjunto “es una actividad reivindicativa de carácter social que busca visibilizar nuestras realidades, reivindicar y defender nuestros derechos denunciar las diferentes violencias que sufre el colectivo LGTBIQA+”.

“Este evento no es solo una celebración; es un grito de resistencia contra la LGTBIfobia estructural que aún persiste en la sociedad y sus devastadoras consecuencias para nuestro colectivo”, han añadido, por lo que han hecho un llamamiento a la unión de todos los colectivos y asociaciones que comparten esta lucha y reivindicaciones.