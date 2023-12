Los alumnos y profesores del Conservatorio 'Maestro Cebrián' llenan el anfiteatro del Bulevar por el concierto de Navidad

Villancicos, música y alegría se pudieron sentir este pasado domingo en el anfiteatro del Bulevar dedicado a Juan Pablo II. La mañana al inicio de las fiestas navideñas sirvió para que padres y niños compartieran música y juegos en la capital. El público llenó este espacio para disfrutar del Concierto de Navidad ofrecido por el alumnado y profesorado del Conservatorio privado y Escuela de Música 'Maestro Cebrián'.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, María Espejo, que asistió al mismo, señaló: "Hemos podido ver un magnífico concierto organizado por el CEMMEC donde todos, pequeños y menos pequeños, hemos podido disfrutar de una actividad sensacional".

María Espejo destacó "el gran trabajo que realiza el CEMMEC día a día y que nos ha deleitado con este concierto de Navidad".

Sobre el conservatorio

Se trata del único centro privado, de Jaén y provincia, autorizado por la Junta de Andalucía como conservatorio privado de enseñanzas básicas de música y Escuela de Música. También están asociados al centro asociado del ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) y del Método Exclusivo de Estimulación Temprana, Musicaeduca. Sus especialidades instrumentales son: piano, guitarra, violín, violonchelo, flauta travesera, clarinete, saxofón, trompeta, percusión y educación vocal. En el centro, se estudia instrumento, lenguaje musical, agrupación instrumental y conjunto coral impartido por un profesor de titulación superior.