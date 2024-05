Cortes del tráfico del fin de semana con motivo de la celebración del Rosario de la Aurora y la XXVII Carrera por la Paz

El Ayuntamiento de Jaén, a través de Policía Local, informa de los cortes de tráfico que se producirán este fin de semana con motivo de diferentes actos programados. El primero de ellos tendrá lugar esta tarde de 19 a 21 horas entre la plaza de las Batallas y la calle Martínez Montañés con motivo de la manifestación convocada por Fampa Los Olivos. La manifestación recorrerá el Paseo de la Estación y las calles Arquitecto Berges y Castilla hasta llegar a Martínez Montañés.

Mañana sábado, 18 de mayo, también habrá cortes de tráfico en el siguiente recorrido debido a la celebración del rosario vespertino de María Santísima de la Piedad y Estrella: Salida a las 19:00 horas de la iglesia Conventual de la Purísima Concepción, C/ Nuestro Padre Jesús de la Piedad, C/ Pilar de la Imprenta, C/ García Requena, C/ Molino Alcantarilla, C/ Ejido Alcantarilla, C/ Fuente de Don Diego, Plaza de San Félix, C/ Josefa Segovia, C/ Francisco Coello, C/ García Requena, Callejón Pilar de la Imprenta, C/ Nuestro Padre Jesús de la Piedad, finalizando en su iglesia las 21:00 horas.

El domingo, por su parte, también habrá cortes de circulación por el barrio de la Magdalena debido a la celebración, por parte de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Clemencia, del Rosario de la Aurora con María Santísima del Mayor Dolor. Partirá de su sede canónica, la Parroquia de Santa María Magdalena a las 8:30 horas de la mañana y recorrerá las calles Santa Úrsula, Córdoba, Arquillos, plaza de San Juan de Dios, San Juan de Dios, Plaza Escalerillas, Escalerillas, Misericordia, San Miguel, Santo Domingo, Los Uribes, plaza Santa Luisa de Marillac, Santo Domingo para llegar de nuevo a la plaza de la Magdalena sobre las 10:15 horas.

También este día, el domingo 19 de mayo, se celebrará la XXVII Carrera por la Paz ‘La educación por el Deporte’ organizada por el colegio Santa María de la Capilla-HH Maristas de Jaén y que se divide en dos partes: - Carrera A.- Con salida a las 11:00 horas y el siguiente recorrido: Avenida de Ruiz Jiménez, margen de los números impares, túnel en dirección a Avenida de Andalucía (sentido ascendente), a la altura del número 38 (Iglesia de San Félix de Valois) cambio de sentido tomando la Avenida de Andalucía (sentido descendente), túnel hasta llegar a la meta sita en Avenida Ruiz Jiménez en la puerta del colegio. - Carrera B:- Con salida a las 12:00 horas y el siguiente recorrido: Avenida de Ruiz Jiménez, túnel, Avenida de Andalucía (números pares, sentido ascendente), Glorieta del monumento a la Guardia Civil, cambio de sentido, Avenida de Andalucía (sentido descendente), túnel, meta en Avenida Ruiz Jiménez margen de los números impares y con llegada prevista a la puerta del colegio a las 12.30 horas.