Denuncia: aguas fecales y goteras, en la sede de la Asociación de Jubilados

Goteras, suelo lleno de charcos, casquetes de las paredes y el techo dan la bienvenida en la entrada de la sede de la Asociación Plataforma jubilados por Jaén, en la calle Obispo González. Una situación crítica y de abandono que llevan viviendo más de un año y medio, y hace que sea insostenible realizar actividades con normalidad con los jubilados que acuden allí.

La presidenta de la asociación, Verónica Cano, denuncia el estado de las instalaciones. "Uno de los bajantes del edificio se ha roto y nos caen aguas fecales. Hay otra parte que también ha roto recientemente, una tubería de agua, esta vez limpia y está cayendo a chorros el agua", cuenta.

A pesar de las malas condiciones las personas mayores siguen acudiendo a su sede donde se imparte diferentes actividades como pilates, informática, baile de salón, cursos de memoria, fotografía, talleres, que les ayuda a mantenerse entretenidos, relacionarse y aprender nuevos conocimientos. No sin antes, atravesar como ellos dicen, "el pasaje del terror", y por tanto ponerse en riesgo debido a las condiciones de las instalaciones.

"Tenemos también un problema con la sala de baile donde se imparten los cursos ya que comunica con el salón y penetran los malos olores y humedad, lo único que lo separa es una puerta de cristal", explica Cano.

Todo este caos empezó con una pequeña gotera, desde que tienen el local en 2021, pero pasado el tiempo la situación ha empeorado considerablemente, las humedades crecen y cada vez cae más agua de la nueva rotura. "El anterior presidente propuso al Ayuntamiento ayudas para arreglar el desperfecto la propia asociación y se lo negaron. Si se hubiera solucionado el problema de la manera más rápida, si se hubiera actuado no estaríamos así", expresa la actual presidenta, que lo único que quiere es que las personas que acuden estén a gusto y tranquilas.

Vivir de forma "infrahumana"

Ahora mismo hay tres asociaciones en las instalaciones, aunque ellos son los que más uso le dan. Una de ellas es la Asociación de Ecuatorianos que ayudan a los recién llegados migrantes con el papeleo y también aportan alimento. Todos están en la misma situación cuenta, aunque hay vecinos que lo están pasando mucho peor.

"Aquí están viviendo de forma infrahumana, de hecho hay una familia en la que una mujer tiene cáncer y han tenido que trasladarse a una parte de la vivienda porque la otra, en la que está su dormitorio de matrimonio cae agua, tiene la cama cubierta con plásticos de la cantidad de goteras que hay", confiesa Verónica Cano.

Respuesta del Ayuntamiento

Desde la Asociación de jubilados por Jaén denuncian que el Ayuntamiento no les aporta una solución y no quieren reparar el edificio. "No quieren arreglar los bajantes, se basan en que no hay dinero, no quiere arreglar esas situación. Ellos se agarran a que no hay dinero, que las personas que viven aquí son okupas, que la mayoría lo son, pero también hay gente que está religiosamente pagando su mensualidad al Ayuntamiento", explica.

El edificio pertenece al consistorio, sin embargo, la única posible solución que les ofrecen es irse a otro espacio alejado de donde están ahora y en una zona que consideran problemática. La presidenta de la plataforma cuenta que allí no pueden reubicar a sus asociados o la mucha gente que pasa a preguntar por las actividades. "Mandar a una persona a esa zona conflictiva es un peligro para ellos", señala.

"Tenemos quejas diarias de las personas que vienen, porque la verdad que llevamos más de año y medio así y no dan ninguna solución. No nos queremos mover de aquí porque aunque el local que nos ofrecen está bien, la zona es conflictiva", expresa Verónica Cano. Ellos tampoco se quieren ir, quieren seguir pudiendo acudir a su centro donde realizan actividades para llenar su tiempo libre y sentirse acompañados, pero sin peligro y en un entorno seguro.