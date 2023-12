El "Tinder de los pueblos" busca parejas para La Bobadilla y la Estación Linares-Baeza

Tinder pierde vigor en eso de buscar pareja, pero internet y redes sociales aún permiten poner en contacto a personas y entidades con objetivos comunes. La Bobadilla y la Estación Linares-Baeza se ponen guapas y buscan nuevas relaciones que, sobre todo, tengan futuro. Para eso no dudan en mostrar sus encantos, enseñar currículum y las potencialidades de sus poblaciones. Todo con el único objetivo de atraer familias dispuestas a emprender un negocio. Holapueblo, es el particular Tinder contra la despoblación, un proyecto de Redeja, Almanautra e IKEA que pretende poner coto a la despoblación de los pueblos en España. Van por la IV edición y, en esta ocasión, han seleccionado en Jaén a estos dos pueblos.

El presidente de la Entidad Local Autónoma (ELA) de La Bobadilla, en Alcaudete, Manuel Latorre, lo tiene claro en su pueblo "no se vive, se convive". En los años 50 del siglo pasado, la población contaba con más de 5.000 habitantes, hoy no llegan a los mil (827). Desde su puesto no rehúye una batalla para luchar por una mayor financiación para estas entidades, que dan servicios como un municipio, pero tienen menos recursos. Para hacerse una idea esgrime un dato: doce municipios de la provincia de Jaén cuentan con menos habitantes que esta población.

El éxodo en el pasado siglo mermó considerablemente la pujanza de La Bobadilla, en la Sierra Sur, y ahora cualquier programa, incentivo o iniciativa vale su peso en oro para fijar y atraer a nuevos habitantes. "El PER mitiga la sangría demográfica, pero no corrige la situación. En Andalucía no estamos como en Castilla y León, que hay municipios vacíos, pero hay que trabajar duro. De cada 3 ciudadanos que se marchan de los pueblos, 2 se van fuera de Andalucía", explica.

Así vende sus bondades, servicios y características La Bobadilla en el portal de "contactos"

Los 100 municipios seleccionados en España tienen en común que su población sea menor de 5.000 habitantes y que tengan oferta de vivienda pública en alquiler, servicios públicos básicos y, por supuesto, internet.

Es una buena oportunidad, como reconoce Melchor Villalba, presidente de Estación Linares-Baeza, al que le hizo ilusión que su entidad quedara seleccionada. "Holapueblo aporta mucho, es un escaparate único para que determinadas poblaciones seamos mejor conocidas y tengamos oportunidades", resume.

La Estación Linares-Baeza tuvo un pasado glorioso relacionado con el servicio ferroviario. En el siglo pasado esa efervescencia de tránsito de mercancías y personas hizo que llegara a contar con hasta 5.000 vecinos. Con el paulatino desmantelamiento del tren en la provincia, la Estación fue perdiendo pujanza y población. Ese pasado glorioso contrasta con la imagen en redes y medios de comunicación a cuenta de un grave altercado por tráfico de drogas en 2018.

"Esta iniciativa, además, sirve para quitarnos cierto estigma social. No puede ser que un altercado sirva para que una televisión degrade de forma permanente nuestra imagen pública. Somos 1.300 personas las que vivimos aquí. Este es un sitio de oportunidades, con buenas comunicaciones, conectados por autovía, tren y autobús", lamenta el responsable.

En Holapueblos, según cuenta el presidente de la ELA, tienen un grupo de difusión en el que la entidad les pasa herramientas útiles para mejorar su proyección y, desde las poblaciones, les remiten información sobre disponibilidad de viviendas, servicios y cualquier dato que sirva para despertar el interés de las familias interesadas. "Digamos que Holapueblos nos vende y las familias interesadas nos compran". Pues así muestra sus virtudes la Estación Linares-Baeza.

No sólo en Holapueblo se buscan "nuevos pobladores", otras tantas poblaciones buscan sus "repobladores" en Con Arraigo o Vente a vivir al pueblo, iniciativas que buscan una segunda oportunidad para pueblos con ganas de más días felices.