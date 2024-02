Entrevista a José Manuel Castro

¿Qué supone para usted su nombramiento como director de la Sede Antonio Machado de Baeza?

En primer lugar, un honor y una gran responsabilidad. La Universidad Internacional de Andalucía es clave en el Sistema Público Universitario Andaluz, como soporte y conexión entre el resto de universidades, y la Sede Antonio Machado de Baeza tiene un peso muy importante, especialmente en las enseñanzas presenciales y las actividades de investigación de la UNIA. Este nombramiento, por el que me siento muy honrado y agradecido al rector, Juan Ignacio García Pérez, representa una oportunidad fantástica para contribuir al proyecto ilusionante en el que se encuentra embarcada la UNIA para los próximos años. Por último, y no por ello menos importante, soy muy consciente de la calidad profesional y humana del equipo de la UNIA, tanto del Equipo de Gobierno, procedente de las universidades públicas andaluzas, como del personal de administración y gestión, que me han facilitado enormemente la integración y con los que estamos desarrollando proyectos muy interesantes.

Tiene una larga trayectoria en la Universidad de Jaén (UJA), tanto en la docencia como en la gestión ¿Cómo va a contribuir esa experiencia a la UNIA?

Mi experiencia en la Universidad de Jaén, que incluye de forma equilibrada la docencia, la gestión y también la investigación, es la que me ha llevado a aceptar esta responsabilidad en la Internacional de Andalucía. Estoy convencido de que para gestionar cualquier organización hay que conocerla muy bien desde la base, y en la universidad esa base es la docencia y la investigación. Además, la dirección de un departamento me ha familiarizado con la gestión universitaria general, y mi posterior etapa centrada en las enseñanzas de formación permanente es la que más se acerca a mi labor en la UNIA, donde destacamos en estos tipos de títulos que están incrementando su importancia en los últimos años, y en los que se prevé un crecimiento futuro muy significativo basado en la evolución demográfica y las demandas socioeconómicas.

¿Cuáles son sus prioridades como director de la Sede baezana de la UNIA?

He de reconocer que he llegado a la Sede de Baeza en un momento óptimo, con una gran cantidad de actividades académicas, culturales y de investigación muy consolidadas y de gran calidad, por lo que la primera prioridad es mantener este nivel, lo que no me han puesto fácil mis antecesores. Dicho esto, estamos renovando y ampliando la oferta académica especialmente de Másteres Oficiales, con la implementación de un novedoso y ambicioso modelo docente en línea (Modelo eliA), por lo que este desarrollo, que conlleva un objetivo muy claro del aumento del número de estudiantes de Máster Oficial, es uno de los principales proyectos de la Internacional. También estamos trabajando en la implantación de un nuevo Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad, que contribuirá a la mejora de todas nuestras actividades. Se trata de una prioridad del conjunto de la Universidad, en la que nuestra Sede será clave para alcanzarla. En relación con la ciudad de Baeza y la provincia de Jaén, la prioridad es seguir profundizando en el impacto que la Universidad genera en el entorno, con la formación de posgrado de calidad, pero también con todas las vías de colaboración, que incluyen la alianza con las empresas e instituciones para el desarrollo económico, social y cultural.

En el plazo más inmediato, estamos inmersos, entre otros títulos, en la programación de las Escuelas de Teatro y Danza que se celebrarán en julio, en la organización de los Cursos de Verano, en agosto y septiembre, y en títulos propios como el Máster CITES (Máster de Formación Permanente en Gestión y Conservación de Especies en Comercio. El Marco Internacional, XV Edición), único en el mundo y auspiciado por la secretaría CITES de la ONU, que traerá a Baeza durante la primavera a un nutrido grupo de estudiantes y profesorado procedente de diversos países, con especial representación del continente africano.

Y a medio y largo plazo ¿cuáles son los proyectos a destacar?

Como he apuntado antes, los proyectos a medio y largo plazo más destacables son la implantación de nuevos Másteres Oficiales en el marco de la oferta de postgrado del Sistema Universitario Andaluz e incrementar el número de estudiantes de estos títulos. En paralelo, y aunque menos visible, debemos avanzar en la optimización de la gestión, ya que este crecimiento va a suponer una importante demanda de recursos en este ámbito. Por otro lado, queremos seguir avanzando en la calidad e interés de nuestros Cursos de Verano, que ya consideramos muy consolidados, pero debemos seguir creciendo, tanto en alumnado y alcance, y en el impacto social. Debo destacar el esfuerzo de la UNIA en la programación cultural de calidad muy elevada que se oferta en paralelo a los cursos, que supone conjuntamente una oferta enormemente atractiva para el verano en Baeza.

¿Qué aporta la UNIA, a través de su Sede Antonio Machado, a Baeza?

Creo que la UNIA es una de las instituciones de referencia en Baeza, no solamente por la actividad académica y cultural, sino por la imbricación en el tejido socioeconómico, con estrechas relaciones con el resto de las instituciones públicas y privadas. Existen multitud de iniciativas y colaboraciones, entre las que me gustaría destacar la reciente creación del Aula Oleícola Innova, que comenzó su andadura el pasado otoño, y tiene diversas actividades programadas en 2024 para el sector del aceite de oliva.

¿Y al resto de la provincia de Jaén?

Aunque la sede se encuentra en Baeza, mantiene estrechas relaciones con las instituciones públicas y privadas más importantes, en el ámbito de la agricultura, industria, salud, educación, turismo, etcétera.

La UNIA es una universidad de posgrado que forma parte del Sistema Público Andaluz de Universidades ¿Qué relaciones mantiene la Internacional de Andalucía con la UJA y con el resto de las universidades andaluzas?

Una relación muy estrecha. De hecho, la mayoría de nuestros Másteres Oficiales los desarrollamos en colaboración con otras universidades andaluzas, y en algunos casos de otras comunidades autónomas. En el caso de la UJA, como es lógico por la cercanía, las relaciones son muy estrechas y fluidas, con colaboración en Másteres Oficiales, Cursos de Verano, celebración de Congresos Científicos, y en general con una participación muy significativa del profesorado de la UJA en nuestras actividades académicas. Además, no podemos olvidar que el principal objetivo de la UNIA es servir al Sistema Público Andaluz, especialmente en aquellos aspectos en los que podemos ser más útiles. En este sentido estamos desarrollando un nuevo modelo de enseñanza, denominado “eliA” (Modelo UNIA de Enseñanza en Línea), que es una iniciativa innovadora que integra tecnología y aprendizaje para impulsar la transformación digital, para facilitar una enseñanza de postgrado de excelencia, con un formato que adapta la formación a las necesidades del estudiante. Este modelo se aplicará en másteres oficiales realizados en colaboración con las universidades andaluzas.

¿Y con otras instituciones de la provincia?

La UNIA mantiene relaciones muy estrechas con la Diputación de Jaén, con la que existen diversas líneas de colaboración bidireccionales ya muy consolidadas, especialmente en el ámbito de la cultura, en que la UNIA colabora de forma muy destacada en el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, o la Diputación en las actividades culturales de verano de la UNIA. Mantenemos relaciones con otros municipios en los que realizamos actividades académicas, como Bedmar o Albanchez de Mágina, con grandes y pequeñas empresas, Fundación Caja Rural, Unicaja, empresas del sector agroalimentario y especialmente oleícola, turismo, etcétera.

La UNIA es conocida por su oferta estival, los denominados Cursos de Verano, pero junto a esos cursos tiene un programa docente que abarca el resto del año académico ¿qué destacaría de ese programa docente?

Este programa docente es precisamente el punto fuerte de la UNIA, y de la Sede de Baeza. Es menos conocido que los Cursos de Verano, pero tenemos varios másteres oficiales, algunos muy consolidados como el de Intervención Asistida con Animales (IAA), que realizamos con la UJA, el de Agroecología, con las universidades Pablo de Olavide (UPO) y Córdoba (UCO), o el de Patrimonio Musical, con las universidades de Granada y Oviedo. A estos se suman otros más recientes, como el de Restauración de Bienes Culturales, con la UGR, o el de Enseñanza Secundaria, más conocido como MAES, que es el único exclusivo de la UNIA, además de ser también el que tiene un mayor número de estudiantes. También impartimos en la sede un número muy destacado de actividades académicas entre las que destacaría la consolidada Escuela de Teatro, a la que se ha sumado recientemente la Escuela de Danza, que se celebran en el mes de julio, y que conllevan una oferta cultural paralela de gran relevancia. títulos propios de enorme prestigio para la especialización y actualización de profesionales, como el Experto en Física Médica, la Escuela de Formadores para los tutores de prácticas del MAES o el mencionado Máster CITES.

Además, la sede de Baeza es referencia en actividades de investigación, en las que son señeros los Workshops, reuniones científicas de primer nivel internacional, que se celebran cada año en los ámbitos de la biomedicina, el patrimonio, o el medio ambiente. Estos workshops están organizados por el Centro Especializado de Apoyo a la Investigación (CEAI-UNIA), cuya dirección está ubicada en esta sede, dirigida por el Dr. Juan Jiménez Millán, quien está desarrollando una labor muy destacada en este ámbito.

En su opinión, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la Universidad en los próximos años y la UNIA, en particular?

Parece claro que la Universidad se enfrenta a un cambio social y tecnológico sin precedentes, con nuevas necesidades de formación, nuevos perfiles de los estudiantes, y un entorno en el que se están incorporando nuevas entidades que ofrecen formación y que compiten en la oferta de enseñanza superior. A estos retos no es ajena la UNIA, y precisamente nuestra apuesta por los modelos de enseñanza basados en la tecnología acompañada de la excelencia docente es nuestra forma de anticiparnos a esta situación. Precisamente nuestra especialización en las enseñanzas de postgrado y de formación permanente, con una clara dimensión internacional, nos coloca en una posición a la vez expuesta y privilegiada ante esta situación.

José Manuel Castro Jiménez

Licenciado en Ciencias Geológicas (1989) y Doctor en Ciencias Geológicas (1997) por la Universidad de Granada, es Profesor Titular de Universidad del Departamento de Geología de la Universidad de Jaén desde 2001.

Su docencia se ha desarrollado principalmente en grado, en las titulaciones de Ciencias Ambientales y Biología de la Facultad de Ciencias Experimentales de Jaén, Ingeniería de Minas de la Escuela Politécnica Superior de Linares, y Geodesia y Cartografía en la Escuela Politécnica Superior de Jaén. En postgrado ha participado en Másteres del ámbito de las Ciencias Ambientales y en el de Profesorado de Educación Secundaria.

En el ámbito de la gestión, ha sido Director del Departamento de Geología (2008-2015), Director de Secretariado de Formación Permanente (2015-2019), Director de Secretariado de Formación Permanente y Formación Complementaria (2019-2023) y Director del Centro de Formación Permanente y Formación Complementaria (2020-2023) de la Universidad de Jaén. Ha participado en las redes de formación permanente RUEPEP y EUCEN, y ha formado parte del grupo de trabajo de Microcredenciales de RUEPEP. Desde junio de 2023 es Director de la Sede Antonio Machado (Baeza) de la Universidad Internacional de Andalucía.