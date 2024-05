Estudiantes y profesores exigen a la UJA que rompa relaciones con universidades israelíes.

Hace cinco días la junta de rectores de universidades españoles anunciaron que revisarán sus acuerdos de investigación con aquellos centros de Israel que no se comprometan con la paz. Hoy, en el campus universitario de la Universidad de Jaén, un grupo de estudiantes y profesores se han concentrado para pedir más compromiso.

"Me gustaría que al menos si no tenemos la fuerza de hacer nada, al menos que podamos corregir nuestras creencias", expresaba una alumna en esta concentración. Una profesora ha tomado el micrófono para expresar que toda la comunidad educativa, alumnos y profesores deberían sumarse a una justa protesta sean del grado que sea. "Creo que vamos tarde, pero es un paso, la UJA no puede ser sólo los índices de calidad académicos", apuntó.

"¿Quien es uno de los países que viola ahora mismo los derechos humanos?", preguntó la profesora, quien argumentó que el primer paso debería ser romper relaciones diplomáticas con Israel, y por lo tanto romper también las relaciones con universidades que violen los derechos humanos. "Me encantaría tener ese punto de vista que bonita es la humanidad, voy a convencer a los israelíes de que vamos a hacer un mundo mejor, pero eso es imposible", señaló.

Los asistentes insistieron en trabajar desde sus posibilidades, es decir, la comunidad universitaria y uno de los elementos que en los que puede intervenir la Universidad de Jaén es demostrando que no están a favor de lo que Israel está haciendo sobre el territorio de Gaza y los palestinos. "Lo que puede hacer la universidad es romper con esas universidades para que vean que no estamos de acuerdo con las políticas que están haciendo, que no vamos a colaborar con ellos", denunció la profesora.