CCOO y UGT convocan huelga indefinida en el sector de limpieza de edificios públicos y locales de la provincia de Jaén

Ambas organizaciones sindicales, únicas con representación en el sector, han mantenido negociaciones con la parte empresarial desde el mes de marzo. En ellas se ha puesto de manifiesto la lejanía de las posturas de sindicatos y patronal, lo que ha conllevado a un bloqueo de la negociación. Debido a ello, tras consensuarlos en asambleas con las personas trabajadoras del sector y tras varias concentraciones, los sindicatos han solicitado la realización de un SERCLA en un intento más de dar solución al bloqueo del convenio provincial.

El SERCLA tendrá lugar el próximo día 1 de diciembre, siendo el día anterior, el que se tendrá la reunión para fijar los servicios mínimos en caso de no conseguir consenso.

La patronal no está siendo consecuente, según el comunicado de UGT, con lo que podría suponer un conflicto que, de seguir con la actitud pasiva que están mostrando hasta el momento, derivará en una huelga con fecha de comienzo el 11 de diciembre, la cual nos vemos obligada a convocar por la falta de predisposición para llegar a acuerdos.

"Las trabajadoras y trabajadores del sector ya están hartos, y no están dispuestos a seguir tolerando que las empresas sigan llenándose el bolsillo a costa de recortarle sus derechos. Junto a ello recuerdan que son un colectivo tan esencial y necesario como cualquier otro, por lo que reivindican que se les deje de tratar como un colectivo de segunda", señala en la nota de prensa.

El sector de la limpieza es un sector fundamental, sin el que muchos servicios básicos se paralizarían, ya que desarrollan un servicio de primera necesidad, y así quieren que se le reconozca. Están dispuestos a llegar donde haga falta para conseguir un convenio justo, continúan en su escrito.

En pandemia demostraron su valor

"No debemos olvidar que en la pandemia demostraron su gran labor y profesionalidad, poniendo para ello en riesgo su salud y su vida para desinfectar hospitales, centros de salud, residencias, colegios, etc., sin recibir compensación extraordinaria. No ocurrió lo mismo con las empresas que sí que contaron con partidas extraordinarias añadidas, donde se realizaron pagos tanto para refuerzo de material de desinfección como para mano de obra", agregan.

Por todo ello entendemos, sostienen, que es el momento de que los beneficios obtenidos por las empresas se repartan de forma más justa y desde CCOO y UGT animamos a todas y todos los trabajadores del sector a luchar por nuestros derechos.