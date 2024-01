Linares tiene ya un nuevo centro de día de Aprompsi para personas con discapacidad intelectual

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha inaugurado el nuevo centro de día para personas con discapacidad intelectual de Aprompsi en Linares. Abre sus puertas con el cien por cien de sus plazas, un total de 18, concertadas por la Junta de Andalucía.

Así lo indicó en un acto que también contó, entre otros, con la alcaldesa de la ciudad, Auxiliadora del Olmo, y la presidenta de la citada asociación, Ana María Quílez. Según ha precisado, en 2023 se crearon en Andalucía 470 nuevas plazas para personas con discapacidad, de las cuales 58 corresponden a la provincia de Jaén, siendo 40 para atención residencial y 18 para este nuevo centro de día de Aprompsi.

López ha visitado las nuevas instalaciones, que se suman al centro de día ocupacional Luis Caro, ampliando así los servicios. Con esta nueva ala y nuevo centro, se da respuesta a una reivindicación histórica de la localidad y de la asociación.

La consejera ha reconocido que llegar a esta resolución "no ha sido fácil". "Pero al final, rascando de donde no había, hemos podido concertar las 18 plazas del centro de día porque después de tantos años de espera no queríamos una solución a medias", ha afirmado.

En este sentido, ha resaltado la necesidad "de ayudar a las personas que más lo necesitan" y, por eso, se ha hecho "un gran esfuerzo". "En mi consejería no construimos edificios, ni hacemos obras hidráulicas ni carreteras; trabajamos con personas que necesitan ayuda y apoyo, y, por eso, tenemos que ser útiles", ha asegurado.

López, que ha podido intercambiar impresiones con las personas usuarias, ha reconocido que estar en este acto "es una gratificación" y ha insistido en que "las personas con discapacidad son almas puras, sin filtros ni maldad; son ángeles".

Además, ha ensalzado la profesionalidad y calidez del personal y ha resaltado a Aprompsi como "todo un referente" en la provincia en la atención e inclusión de las personas con discapacidad, sobre todo de los entornos rurales, donde suele haber menos servicios que en las capitales.

Demandada desde hace más de 15 años

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido a la Junta "la apuesta por Linares y, en especial, por las personas con discapacidad" y se ha congratulado de que, "después de más de 15 años de espera, se haga realidad un proyecto que no debería haber tardado tanto".

"Tenemos que seguir ayudando a las personas con discapacidad, que solo tienen capacidades diferentes y, por eso, tenemos que seguir estando para ellas", ha manifestado Del Olmo.

La presidenta de Aprompsi, de su lado, ha resaltado que "la inauguración de este centro de día es una buena noticia para la ciudad de Linares, Aprompsi y, sobre todo, para las familias con personas con discapacidad".

También ha agradecido el "impulso y empujón" por parte de la Junta de Andalucía para hacer realidad un proyecto que se llevaba "muchos años esperando". Asimismo, se ha comprometido a "dar mucha vida al centro, darle perspectiva de futuro y sacar el máximo potencia de cada persona".

Al igual que otros centros que esta entidad gestiona en la provincia, prestará atención diurna a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con grandes necesidades de apoyo en las actividades básicas de la vida diaria.

19 centros

Aprompsi dispone de 19 centros asistenciales para personas con discapacidad entre los municipios de Andújar, Cazorla, La Guardia de Jaén, Jaén capital, Mancha Real y el propio Linares. De la totalidad de estos centros, la Junta tiene concertadas 333 plazas.

La asociación ofrece una amplia cartera de servicios que van desde la atención a las familias, con unidades de respiro familiar, hasta programas de desarrollo de habilidades sociales y de sensibilización, entre muchos otros. Además, es destacable su taller de igualdad, prevención del maltrato y de la violencia de género en este colectivo.

Desde 2019, se han creado en Andalucía más de 4.500 nuevas plazas para personas en situación de dependencia frente a las 283 nuevas plazas que se pusieron en servicio a lo largo de toda la legislatura 2015-2018. En concreto, "en cinco años se ha multiplicado por 16 la creación de nuevas plazas".