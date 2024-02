El vivero de Jaén donde las empresas de la provincia cogen vuelo y se expanden fuera de las fronteras

"En Jaén necesitamos ambición, necesitamos creer en nosotros mismos, necesitamos que nuestras administraciones crean en los proyectos", expresa la directora de 1,2,3 emprende, Isabel Miralles, sobre la capacidad de emprendimiento en la provincia. El proyecto que lidera está ideado para impulsar el empleo y dinamizar el tejido empresarial de Jaén.

El proyecto ha lanzado varios programas desde su formación, y ya van por la tercera convocatoria con un acompañamiento durante seis meses a las empresas que resulten seleccionadas de la convocatoria. En total son 15 proyectos empresariales que pueden estar en fase de idea, en fase de creación o empresas ya constituidas.

Los tres primeros meses en este programa realizan una acción informativa, para que conozcan el plan de negocio de su empresa, para definir un plan de acción, y conseguir los objetivos empresariales a corto o medio plazo. Y además, pueden hacer uso del edificio que 1,2,3 emprende tiene, y le dan difusión y visibilidad en el tejido empresarial.

En este proyecto caben todo tipo de sectores y así como la fase de maduración en la que se encuentren las empresas. El acompañamiento fundamentalmente está dirigido a la gestión empresarial, que es lo que iguala a todas las empresas. Sean pequeñas o sean grandes, lleven un año o una década.

"Nosotros trabajamos es con los dueños, con los gerentes de la empresa, en lo que es la gestión empresarial. Cómo llevar a cabo un plan estratégico, un plan financiero, un plan tecnológico, un plan de recursos humanos, unos buenos procesos, una buena digitalización, es decir, la parte de gestión empresarial, que sea la que es similar a toda la empresa independientemente del sector al que se dedique", expresa Miralles.

El mayor impacto, según explica Miralles, es la creación de sinergias entre las empresas jiennenses y el que puedan contar con espacio de diálogo y una guía para saber hacia donde dirigir su negocio"Es una provincia en la que mayoritariamente no tenemos cultura empresarial o de emprendimiento. Hay muchísimos empresarios, hay muchísimos proyectos empresariales con iniciativas súper interesantes en nuestra provincia, pero el hecho de que no sé si es porque somos tan extensas territorialmente o porque no tenemos esa cultura de conexión, de agruparnos, pues hay mucha desconexión entre todas las actividades, entre todos los profesionales. Yo creo que el mayor papel es tener ese punto de conexión", cuenta la directora.

Tercera convocatoria en marzo

Ahora mismo 1,2,3 emprenden se encuentran en la segunda convocatoria. Solo con las dos primeras han acompañado 29 proyectos y ahora están lanzando lo que será la tercera convocatoria para que se presenten candidaturas que arrancará en marzo, con lo que se vienen otros 15 proyectos. Dependiendo de la maduración de la empresa se pueden encontrar con la fase de Idea, Crea y Acelera.

Uno de los requisitos para poder presentarse a este proyecto sin costes para el empresario, es que sea una empresa cuya actividad tenga impacto en la provincia de Jaén. Además, tienen que tener un objetivo bien definido y concreto al que quieran dirigirse y que vayan enfocados a crear actividades empresariales y actividades económicas, y a generar empleo. Y, en base a esos criterios, es cómo valoran para hacer esa selección de los 15 proyectos de cada convocatoria.

Isabel Miralles apunta que aunque sea difícil emprender en Jaén, hay talento de sobra. "Tendremos que conocernos, tenemos que visibilizar todos estos proyectos, sobre todo también para que sean nuestros grandes influencers. Como yo digo, que a veces buscamos los influencers de fuera y los tenemos muy cercanos, nos podemos tomar un café con ellos y nos pueden contar su experiencia empresarial desde Jaén". Además, explica que hay varias empresas que a pesar de las dificultades de conectividad fuera de la provincia han llegado al mercado internacional.