Juan Manuel Camacho: "Si Urbanismo sigue como estos últimos 15 años podría ser un motivo para romper el acuerdo"

Con una vista privilegiada de la ciudad sobre su hotel y con documentos en la mano, pues ha preparado la entrevista, Juan Manuel Camacho, presidente del partido Jaén Merece Más (JMM) recibe a Jaén Hoy para analizar el 2023 y en concreto los meses que llevan formando parte de cuatro gobiernos municipales en la provincia.

- ¿Qué balance hace de estos primeros meses desde que accedieron a los gobiernos municipales?

La conclusión que sacamos al hacer balance de estos últimos meses es que el Partido Popular no está entendiendo la situación. Nosotros como partido nos presentamos a las elecciones porque había un impulso de la sociedad, la sociedad lo demandaba. Y después de las elecciones municipales tuvimos que tomar una decisión: o entrar a formar parte de los gobiernos o fiscalizarlos sin formar parte de ellos. Esta última postura se entendía como cómoda pero no hubiéramos tenido poder real de influencia. Como en la capital hubo un empate técnico no nos pesó aquello de que había que dárselo a la fuerza más votada y decidimos entrar a formar parte del gobierno y hacerlo con el Partido Popular. Y entre otras cosas esta decisión se toma porque el PP tiene mayoría absoluta en la Junta que es la que tiene las competencias del 70 por ciento de lo que hay que hacer en la provincia de Jaén. Tomamos esta decisión por el bien de Jaén pero ya llevamos unos meses, que han servido para el cambio de engranaje, y tenemos que decir claramente que el Partido Popular, al que le hemos dado la situación de Gobierno, no está entendiendo la situación. Y nos estamos dando cuenta de muchas cosas que están ocurriendo y con las que no estamos de acuerdo.

- ¿Cómo cuáles?

Pues creemos que la Junta de Andalucía no está prestando la atención que debiera a esta provincia. El primer varapalo fue el proyecto de Presupuestos para 2024. No entendimos que nuestra provincia fuese la última en inversión y protestamos airadamente, planteamos las enmiendas y es verdad que se han aceptado 28, pero nos parece insuficiente. Ahora bien, estoy seguro de que si JMM no hubiera existido no se habría hecho ni una sola enmienda. El PP ha hecho enmiendas a su propio presupuesto porque nosotros estábamos ahí y creo que esto es importante para que la sociedad jiennense entienda que es necesario que Jaén Merece Más exista, que la mayoría de cosas que se han conseguido en Jaén desde 2017 han pasado por el trabajo que venimos realizando primero como plataforma y luego como partido.

- ¿Cómo definirías ahora mismo la relación entre JMM y el PP?

La relación es buena pero eso no quiere decir que estés satisfecho con la situación. A nivel personal las relaciones son buenas pero a nivel político no nos están gustando muchas cosas y especialmente en la capital.

- ¿Podría concretar qué es exactamente lo que no les está gustando?

Pues estamos notando que hay determinados miembros del PP que están confundiendo lo que es la lealtad con un acuerdo de gobierno. Nuestra lealtad es para la ciudadanía de Jaén y estamos apreciando que nos quieren confundir pero nosotros tenemos muy claro que nos debemos a los intereses de Jaén y no a los del Partido Popular. Por eso no nos gustan los presupuestos de la Junta, no nos gusta lo que está pasando con la Sanidad en la provincia de Jaén, sigue sin estar inaugurado el PET-TAC que debería haber estado para septiembre, seguimos sin tener la unidad de ictus 24 horas… Creemos que hay cosas que después de siete meses podrían ir mucho más rápido y vemos que en otras provincias todo vuela, pues aquí hay que pisar el acelerador. Jaén Merece Más tiene cuatro años para demostrar que sirve para que Jaén avance en todos los sentidos, y muchas veces nos encontramos el motor en ralentí por parte del PP y nosotros no hemos venido a verlas pasar. Al ritmo que vamos no llegamos.

- Ha enfatizado su descontento en la capital. ¿Qué es lo que les molesta a nivel local?

Pues, por ejemplo, hay mucho malestar con la política de comunicación del Ayuntamiento, porque continuamente se hace alarde en redes sociales de lo que gestionan los concejales del PP. A nosotros no nos va el postureo pero es verdad que si trabajamos y conseguimos cosas buenas para la ciudad, la gente tiene que verlo. Las redes sociales municipales son un canal de difusión en el que vemos silencios clamorosos y ya no es que sea malo para lo que nosotros hacemos, es que perjudica a la ciudad porque hay multitud de actividades que se silencian si nacen de una concejalía gestionada por Jaén Merece Más. No estamos dispuestos a que el Partido Popular nos absorba, que es su misión al igual que la del PSOE es destruirnos. Podemos ser nuevos en la política pero llevamos como plataforma desde 2017 y sabemos cómo funciona esto, no somos tontos. Los dos grandes partidos son apisonadoras que van a por nosotros. Y este es sólo el tema de comunicación pero hay más.

- ¿Y cómo está afectando esto al Ayuntamiento de Jaén?

Nosotros estamos muy preocupados por el Ayuntamiento porque vemos que, una vez pasados los meses de acople, cada vez son más los colectivos y los ciudadanos que acuden a JMM para decirnos que se están encontrando que el PP desde sus concejalías no está sacando adelante cosas que están en el acuerdo. Nosotros también tenemos nuestros errores pero no estamos contentos con la gestión que se está haciendo. La situación financiera del Ayuntamiento es un punto clave en el acuerdo y está sin avances. No se han sacado los presupuestos, cuando el alcalde quiso hacer esa apuesta y quiso dejar a un concejal dedicado en exclusiva a ello y al final no lo saca. Nos parece bastante ineficaz que no se haya conseguido. Y no vemos una hoja de ruta y la situación es extrema. Hay que tomar ciertas decisiones que nadie toma, que serían traumáticas pero es que estamos aquí en esta legislatura para tomarlas.

Y hay más. Es imprescindible realizar un plan de personal y definir las tareas de cada funcionario. Este es otro debate que nunca se afronta en Jaén. Hay una serie de males endémicos que cada vez que llega alguien dice que los va a afrontar y luego no lo hacen. Estamos con el PP y les recordamos que esto hay que afrontarlo, y tanto el PP y el PSOE han utilizado tradicionalmente estas instituciones como agencias de colocación. Y el Urbanismo es otro gran problema.

- ¿Por qué?

Nosotros ya dijimos que había que reestructurarlo o disolverlo y empezar de nuevo. Todos los colectivos decían en campaña que hasta que no se mejorase en Urbanismo no se iba a avanzar y ahora mismo hay muchísimas quejas y nos prometieron traer un gerente de fuera. Lo han traído pero no es la persona que requeríamos porque ya han pasado unos meses y la Gerencia sigue atascada en la tramitación de licencias y se hizo un acuerdo con el Colegio de Arquitectos y está en vía muerta. Para nosotros podría ser un punto de inflexión que si esto sigue como viene estando los últimos 15 años podría ser un motivo para acabar el acuerdo de gobierno.

- ¿Se plantean realmente acabar con el acuerdo antes de que acabe la legislatura?

Yo lo resumo diciendo que el PP no está entendiendo la situación. Eso que planteas es el gran titular que está buscando el PSOE y no vamos a entrar a eso. Todo el mundo está intentando desgastar a JMM pero el PSOE no está actuando con inteligencia porque cargan contra nosotros y somos un partido bisagra y estamos sufriendo acusaciones y presiones personales por parte del entorno socialista. Y ahora encima se arrastra toda la investigación sobre la presunta compra de votos. Esto dificulta que Jaén Merece Más si tiene que tomar una decisión esta fuese la que muchos esperan. Se podría dar la situación de tener una ciudad desgobernada e ingobernable.

- Una supuesta compra de votos sobre la que no se ha pronunciado Jaén Merece Más…

Porque nosotros estamos a otra cosa, no entramos en chascarrillos. Creemos que la política no se debe enturbiar. Si se produce un hecho delictivo ya se pronunciará un juez. Nosotros no hemos venido a hacer el y tú más. Nos defendemos cuando dicen que hemos paralizado inversiones como los 2,9 millones de euros que Julio Millán dijo que había para la plaza de la Constitución o la Caja de la Música. Es que afirmaron cosas delante de la prensa que no eran ciertas y ahora parece que nosotros estamos paralizando estas cosas o los fondos ITI. No es cierto, han dejado pasar los plazos y no se han licitado muchas cosas. Ha habido muchos engaños y muchas medias verdades.

- Urbanismo, Comunicación… ¿Hay más puntos de disconformidad?

Sí. El control a las concesionarias es otro gran problema. Hay muchos ciudadanos que denuncian que la ciudad está más sucia y hay focos sin arreglar en la Catedral y en el Castillo. No hacemos más que instar al concejal Vicente Oya para que obligue a la empresa encargada a que lo arregle. Y otro aspecto que nos preocupa muchísimo es la licitación del servicio de explotación del tranvía, porque tenemos que estar preparados por si las obras de reparación acaban antes. No podemos repetir el ridículo que se hizo con el Museo Íbero, que cuando lo inauguraron no había proyecto museográfico. Tenemos que tener preparada la concesión del servicio del tranvía. El Plan de Movilidad está en el aire y a veces nos da la sensación de que hay muchos concejales que no saben todavía de qué va la película, siempre desde el máximo respeto.

Hay muchas personas del sector turístico que vienen a nosotros para quejarse de que el área de Turismo está estancada y este tema nos preocupa mucho. La Intervención y la Tesorería son ineficaces y están saturadas y se deben reestructurar. De Imefe se nos sacaron a 14 personas para llevárselas a otras concejalías y no paramos de demandar que las necesitamos porque Imefe está gestionando más de diez millones de euros y no tenemos personal. Y es una queja que hemos transmitido varias veces al PP y pasan los meses y te preguntas, ¿qué pasa, que tenemos que hacer ruido para conseguir las cosas? Nosotros no queremos que haya una mala sensación política, pero no podemos estar varios meses de reuniones para algo tan básico. Aquí se viene a trabajar y no al postureo.

- ¿La decisión habría sido otra si hubiesen sabido quién iba a gobernar a nivel nacional?

No lo sé, pero el PSOE se cerró puertas, porque nosotros venimos a cosas estructurales. Se lo decimos también al PP, que no nos vamos a limitar a nuestras concejalías. En la negociación, el único partido que trascendió a local fue el PP, porque incluso el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, participó en las negociaciones, pero el máximo interlocutor que tuvimos del PSOE fue Julio Millán. Y a pesar de esto, no ocultamos que creemos que la Junta de Andalucía está muy a medio gas con Jaén y no está pisando el acelerador. A nosotros no nos van a coger de muleta, bajo ningún concepto. De hecho queremos hacer algún tipo de aplicación informática para que la gente pueda ir siguiendo el cumplimiento de lo acordado.

- ¿Teme que con el PSOE en el Gobierno el fondo de convergencia económica para Jaén FECJA se quede sin financiación?

El PP - lee textualmente el 'Acuerdo por Jaén' - “adquiere la obligación de que todas las administraciones donde gobierne contribuyan a dotar económicamente el FECJA”. La Junta tiene la obligación de habilitar el fondo y dotarlo y así se lo exigiremos. Al igual que también pediremos al PSOE que desde la Diputación y el Gobierno se sumen. De hecho, cuando pasen estas vacaciones vamos a pedir una nueva reunión de la comisión de seguimiento del ‘Acuerdo por Jaén’ pero esta en Sevilla y queremos que esté Antonio Sanz. Queremos empezar a poner un calendario y fechas para algunos puntos, y el FECJA es uno de ellos.

- Otra de las carencias que tiene la ciudad, según dicen los cuatro cocineros con Estrella Michelin de la capital, es la falta de plazas hoteleras. Ahora mismo estamos en el hotel que usted mismo gestiona. ¿Coincide con ellos? ¿Cree que sería bueno que se abriese el Hotel Rey Fernando?

Yo digo que todo lo que sea en las ciudades que haya más de todo me parece mejor. En el caso del Hotel Rey Fernando, me parece vergonzoso tener ese edificio abandonado en el centro de Jaén y yo mismo, estando como directivo en la asociación de hoteles, he atendido a cadenas hoteleras que han venido a verlo. En nuestro propio programa electoral viene el recuperar ese hotel y yo estoy a favor. Ahora, lo que haya hecho ya la corporación anterior se me escapa pero yo le pido al Ayuntamiento que pongan eso en valor.

- Otro tema que ha marcado los últimos meses en el partido fue la salida de Javier Marín, que aludió a intereses personales y a que el grupo municipal no informaba a la directiva del partido salvo a la Presidencia, para argumentar su marcha. ¿Fue esta una decisión dolorosa para el partido?

Para mí fue una decisión precipitada y que yo nunca he entendido. El participó en las negociaciones y había pasado muy poco tiempo. Creo que él tenía unas percepciones personales que nos tenía que haber transmitido. Fue muy sorprendente y claro que duele porque en el partido hay muchas personas pero algunas llevamos mucho tiempo. No entiendo esa manera de hacerlo.

- ¿Qué pide al 2024 para su partido y para Jaén?

Para Jaén Merece Más pido que la ciudadanía entienda la gran dificultad que supone que un partido como nosotros juegue en este mundo de apisonadoras y que no caiga en la trampa de hacerle seguidismo al PP y al PSOE con sus mentiras porque buscan destruirnos. Y para Jaén pido que progrese y avance y eso lo pido a los dos grandes partidos allá donde gobiernan, aunque reconozco que yo tengo que apretar más a con quien gobierno, que es el PP. Sin nosotros no gobernaría en Jaén capital y están pasando los meses y no están cumpliendo las expectativas y esto no es un cheque en blanco. O cumplen con Jaén o esto se acaba.