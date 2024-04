Juan Naya: "Elijo Úbeda para recuperar el techo del Monasterio de Sigena porque es el lugar de los mejores artesanos de este país"

Juan Naya (1968, Huesca) es CEO de ISDIN y estuvo trabajando muchos años para la NASA. Nació en un pequeño pueblo de Aragón, llamado Villanueva de Sigena, allí pasó su infancia escuchando las historias que sus abuelos le contaban sobre el municipio. Una de ellas, se le quedó guardada en su memoria como un deseo. El lugar donde el nació custodió durante cientos de años en el Monasterio de Sigena, con un techo único en el mundo con innumerables formas, que fue elaborado en el siglo XII. Sin embargo, en el inicio de la Guerra Civil el techo fue quemado y de él sólo quedó una fotografía y un par de documentos. La abuela de Naya le hablaba maravillada de cómo era este techo y un día, soñó que lo reconstruía. De ahí, nace el proyecto Sigena Mágica hace más de 15 años para recrear este artesanado. Para ello, ha contado con el maestro ubetense Premio Nacional de Artesanía, Paco Luis Martos, quién ha estado trabajando en su reproducción con un equipo desde Úbeda.

¿Por qué decidió volver a construir el techo del Monasterio de Sigena con la dificultad que ello conlleva?

Por varios motivos, uno porque yo soy nacido en Villanueva de Sigena, para mí esto es un proyecto con el que tengo un vínculo emocional, una conexión total desde que era niño y para mí volver a dar vida a ese lugar maravilloso para que lo disfruten las futuras generaciones es mi legado, mi paso por aquí por este mundo.

¿De dónde nace la idea de volver a hacer este techo?

La semilla está en la niñez y la inspiración de los abuelos. Cómo los abuelos nos inspiran a todos, seguro que todos pensamos siempre en nuestras historias y nuestros abuelos y como siempre tendremos un abuelo que nos ha inspirado especialmente seguro. Pues a mí me inspiraron, me contaron estas historias del monasterio, de lo maravilloso que era y yo soñaba con verlo en todo su esplendor. Toda su belleza y es hace 17 años que nace el proyecto Sigena Mágica. Me propuse recopilar toda la información que existe y tratar de dar luz y de dar vida a esa sala otra vez. A partir de ahí, es algo que yo no esperaba que iba a ser tan largo y tan tedioso, pero van apareciendo personas por el camino y especialistas que se van uniendo al proyecto para poder superar cada una de las dificultades que nos vamos encontrando hasta llegar a donde estamos, que es la reconstrucción completa y donde estamos ahora, que es la reconstrucción real de estos techos que estamos haciendo en madera.

¿Por qué elige Úbeda y al maestro Paco Luis Martos para este proyecto?

Elijo Úbeda porque es el lugar de los mejores artesanos de este país, es un lugar espectacular donde hay una concentración de tradición y de artesanía muy rica y cuándo yo busco en Google el mejor artesano de techumbres mudéjares me sale Paco Luis Martos, y es ahí cuando contacto con él y le digo: Paco quiero presentarte un proyecto imposible. Nos conocemos, le presento el proyecto y me dice vamos a ello.

¿Cuándo verá la luz el techo al completo?

Son doce alfarjes que comprenden un artesanado y esos alfarjes. El primero con el que nos lanzamos son más de dos años y medio de trabajo por parte del maestro Martos. Claro dos años y medio por doce, es un proyecto imposible, un proyecto que llevaría acabarlo unos 30 años. La importancia de este reto, del tercer alfarje, es que en tan sólo tres meses Paco ha podido reclutar el tipo de artesanos, de especialistas y poder demostrar que en tan sólo tres meses podíamos realizar un alfarje, quiere decir que en menos de tres años podríamos tener el artesanado completo. Es posible que podamos volver a ver y a disfrutar de todo un artesanado completo en este periodo. Cómo todos los retos, es iniciar una competición que tiene muchos partidos, y hay que ir ganando cada partido para ganar la copa.

¿Cuándo se empezará a trabajar en el siguiente alfarje?

Este proyecto va a tener más episodios, yo creo que el primer reto es tener el tercer techo cumplido, ahora queremos iniciar el cuarto y el quinto. Y vamos a tener dos equipos en paralelo, en Úbeda y en Huesca, en Almudévar, con lo cual espero que en pocos meses tengamos el cuarto y el quinto techo realizado también.

¿Qué hacen ser únicos estos alfarjes?

Estos alfarjes son únicos por su hechura, primero por su originalidad. No hay nada parecido, después el nivel artístico, realmente estamos hablando de unas geometrías a nivel de la madera. Y unas decoraciones a nivel de la policromía y los dorados que no tienen parangón. Realmente cuando uno ve un techo no sabe donde poner la vista porque se maravilla. Yo no puedo imaginar que va a pasar cuando veamos los 12 techos juntos.

¿Dónde se van a ubicar estos techos?

Se van ubicar allí dónde sean bien apreciados y bien acogidos. La idea es que esos techos se pudieran poner en el lugar original. A la pregunta de si se puede hacer, la respuesta es sí porque se han hecho a la escala y la medida exacta para que pudieran ser reubicados allí. No obstante, esto es algo que nosotros no podemos decidir, con lo cual, nos vamos a asegurar que allí donde estén, estén bien apreciados y pueda disfrutarlo todo el mundo que lo quieran ver.

¿Tiene pensado llevar a cabo más proyectos como este?

La idea de ir recuperando patrimonio y patrimonio perdido es una idea muy atractiva y creo que esto es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer hoy con la tecnología y con mucho tesón y pasión. Nuestro empeño va a estar en seguir trabajando en la sala, en seguir recuperando los techos y yo espero que un día podamos ver el artesanado al completo e incluso un día podamos ver el artesanado y las pinturas juntas, y que podamos realmente disfrutar de una de las maravillas del 1200 que se perdió en 1936.