Jueves Santo y madrugada en Jaén con cuatro cofradías en la ciudad

Tras un largo y cargado Miércoles Santo se presenta uno de los días más grandes de nuestra Semana Santa. La historia cofrade tiene gran acto de presencia en los barrios señeros de San Bartolomé y San Ildefonso. Historia que se entremezcla con la novedosa hermandad del Gran Poder y la mágica madrugada de Jesús.

Primitiva, Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y María Santísima de los Dolores

La Vera-Cruz cambia de semblante. Ya no es la alegría que desprende la hermandad en la tarde del Domingo de Ramos. Jesús aparece preso y crucificado. Un Señor que camina sobre las aguas es mecido por sus costaleras. Cortejo lento pero de espera amena. El crucificado de Sánchez Mesa yace muerto en un monte de flores, el cual es escoltado por la Guardia Civil. Detrás, la Virgen de los Dolores, con un movimiento más comedido en su andar. Palio jiennense por excelencia que no pasa desapercibido entre los presentes. El Cristo de la Vera-Cruz a su paso por Reja de la Capilla deja una estampa inédita.

Salida: 17:00 horas desde San Ildefonso.

17:00 horas desde San Ildefonso. Solicitud de venia en Carrera Oficial: 20:00 horas.

20:00 horas. Entrada a su templo: 23:30 horas.

Novedad: la Virgen estrena saya bordada en Morado Berenjena. Además, la estructura del techo de palio ha sido restaurada. Nueva parihuela para el paso del Cristo. Nuevo acompañamiento musical para Jesús Preso a cargo de la Agrupación Musical de El Carpio. El Cristo también tendrá nuevo acompañamiento musical a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz de Almería.

Historia: la Primitiva, Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la vera Cruz y María Santísima de los Dolores se fundó en 1541 en el convento, hoy desaparecido, de San Francisco. Fue la primera cofradía penitencial que se fundó en Jaén y posesionaba los Jueves Santo. Tuvo que afrontar problemas con las desaparecidas Cofradía de las Cinco Llagas y con el Santísimo Sacramento y Cena del Señor.

Tras unos años turbulentos en 1726 se reorganiza y se reúnen varias cofradías para fundar la Congregación de las Siete Escuadras, llamada así porque contaba con siete pasos. En el siglo XVIII se añade la Cofradía de la Soledad. En 1825, se le empezaría a conocer como la Cofradía del Señor del Trueno. Desde 1836 tiene sede en la Iglesia de San Ildefonso. Debido a que la hermandad tenía varios pasos, en 2002, la hermandad decidió pasar a la Oración en el Huerto al Domingo de Ramos. En 2007, se le añadió el paso de su madre, la Virgen de los Desamparados. Jesús Preso es obra de Ramón Mateo realizada en 1941. Se le apodó como “Cristo del Mar”, ya que representó el pasaje evangélico de “Jesús caminando sobre las aguas”. El Cristo de la Vera-Cruz, 1959 y la Virgen de los Dolores, 1948, son obra de Domingo Sánchez Mesa.

La hermandad cuenta con 730 hermanos, siendo 100 nazarenos, 35 mantillas y 20 monaguillos. Jesús Preso es portado por 80 costaleras divididas en dos turnos de 40. El Cristo por 60 costaleros y la Virgen por dos cuadrillas de 40 costaleros.

No te pierdas: el paso de la hermandad por su barrio de San Ildefonso, sobre todo por Reja de la Capilla, Puerta del Ángel o la bajada por la cuesta Tablerón. La calle Almenas y Muñoz Garnica son los últimos metros antes de entrar al templo.

Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima de las Siete Palabras y San Juan Evangelista

Cristo expira en San Bartolomé. La noche se derrama sobre la ciudad del Santo Rostro sin avisar. Noche que cada Jueves Santo, la Expiración avanza sombría y melancólica. Un crucificado barroco de unción sobrecogedora avanza por las calles. Con los ojos puestos en el cielo, en el último suspiro, pide al padre que todo acabe: “padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Las cornetas lloran la muerte de Jesucristo. Los balcones yacen repletos de fieles devotos que observan con tristeza a este hermoso Cristo. Al fondo la joya que un día talló Duarte. Palio de suma elegancia que avanza entre las recoletas calles de su barrio en búsqueda de la carrera oficial. Dolorosa que entre un mar de lágrimas escucha las siete últimas palabras que su hijo clama al cielo.

Salida: 19:00 horas desde San Bartolomé.

19:00 horas desde San Bartolomé. Solicitud de venia en Carrera Oficial: 21:15 horas.

21:15 horas. Entrada a su templo: 23:25 horas.

Novedad: la hermandad ha aprobado la remodelación del paso del Cristo de la Expiración. En diciembre de 2024 se bendecirá la nueva talla de San Juan Evangelista siguiendo el boceto que realizó el fallecido Luis Álvarez Duarte en 2012.

Historia: fundada en 1761 en el desaparecido convento de San Francisco, que tras la desamortización fue traslada a su actual parroquia de San Bartolomé. En 1888 fue refundada. Desde un principio la hermandad procesionaba a las tres de la tarde del Viernes Santo, pero desde 1927 lo hace el jueves. Jesús de la Expiración es una obra atribuida a José de Medina en la segunda mitad del S.XVIII, mientras su madre la Virgen de las Siete Palabras es obra del imaginero Luis Álvarez Duarte en 1995.

La hermandad cuenta con cerca de 1300 hermanos participando en el cortejo 205 nazarenos, 35 mantillas y 50 monaguillos. El paso de Cristo es portado por 104 costaleros en cuadrillas de 36 y el paso de palio por 66 costaleros en dos cuadrillas.

No te pierdas: la salida por las recoletas calles del barrio de San Bartolomé en búsqueda de la calle Cerón y Parra. Uno de los momentos más emocionantes es la llegada a calle Madre Soledad Torres Acosta. Allí la hermandad hace el tradicional saludo a las puertas del Convento de San Antonio. En Maestra se viven los últimos suspiros antes de entrar al templo a la espera de otro Jueves Santo.

Hermandad Penitencial del Triunfo de la Santa Cruz y Cofradía de Nazarenos de Jesús del Gran Poder en el encuentro de su bendita Madre María Santísima del Dulce Nombre en la calle de la Amargura, Santa María Magdalena y San Juan Evangelista

El momento llega a Peñamefecit. Una bulliciosa calle Damián Martínez se encuentra a la espera de la salida del Gran Poder. La puerta del templo se abre y con ella el paso de los nazarenos verde botella que se persignan al ver a sus titulares. Hermandad de barrio, fuerte y querida por los vecinos. Por la pequeña puerta de la iglesia de la Santa Cruz no cabe ni el aire. Aunque firme, la salida se produce muy lentamente para no rozar el paso por la estrecha puerta. Entre izquierdos avanza elegante Jesús del Gran Poder y su madre la Virgen del Dulce Nombre. Los costaleros recorren la calle en una revirá y una chicotá al son de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad. Un maravilloso grupo escultórico cargado de simbolismo. Jesús en el encuentro con su madre en la calle de la Amargura. Una lágrima le acompaña camino al Calvario. María descompuesta cerca de él, intentando cogerle de la mano. Detrás, un soldado romano se impone ante la bellísima María Magdalena y un joven San Juan. Camino a Roldán y Marín para repartir catequesis junto música y andares sublimes. A la vuelta, un rezo en el hospital para sanar aquellas heridas que no se ven. A la misma hora de la salida de Jesús, la hermandad pone el broche de oro junto a una gran petalada, símbolo de sueño cumplido.

Salida: 19:00 horas desde la Parroquia de la Santa Cruz.

19:00 horas desde la Parroquia de la Santa Cruz. Solicitud de venia en Carrera Oficial: 22:05 horas.

22:05 horas. Entrada a su templo: 02:30 horas.

Novedad: este año la hermandad no tiene estrenos reseñables, aunque recientemente la hermandad ha aprobado el diseño de su nuevo paso procesional. Será ejecutado en el plazo de 48 meses.

Historia: en el año 2009 un grupo de jóvenes se unió para formar un grupo en el seno de la Parroquia de la Santa Cruz, con la intención de ayudar al barrio y proclamar la palabra de Dios. En el 2012 recibe el nombre de Grupo Parroquial y en el año 2017 aprobaron al grupo como hermandad. El grupo escultórico es obra del imaginero cordobés, José Antonio Cabello Montilla. La Virgen del Dulce Nombre fue realizada en 2013, mientras que Jesús del Gran Poder lo fue en el 2009. Desde su primera salida procesional en 2018 hasta 2023 la hermandad salía en la Madrugada, ahora lo hace en la tarde del Jueves Santo.

La hermandad la conforma 300 hermanos, participando en el cortejo 65 nazarenos y 20 monaguillos. El paso de misterio tiene 90 costaleros que se dividen en dos turnos de 45.

No te pierdas: la salida procesional de la hermandad es una des estampas más emocionantes de la tarde. El barrio acompaña en su caminar por las calles de la ciudad al Señor del Gran Poder y a la Virgen del Dulce Nombre. Bernabé Soriano y la calle los Álamos son las dos calles más destacadas del centro, dónde el paso camina al ritmo de las marchas. En el Complejo Hospitalario tiene lugar el rezo por los enfermos. La vuelta es otro momento cargado de emoción donde la hermandad se despide del barrio hasta el próximo año.

Noche de Jesús

La noche más mágica que todo jiennense tiene apuntada en su calendario es La Madrugada. Noche donde Jesús de los Descalzos camina entre un sinfín de personas por las calles de su barrio. Una devoción que va de generación en generación. La hermandad recorre las calles principales del casco histórico, hecho que hace aún más mágica la procesión más esperada por los jaeneros.

Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores

Cae la madrugada del Viernes Santo y las tinieblas se hacen luz en la capital del Santo Reino. Allí en el Camarín de Jesús, el joyero que guarda al Rey de Reyes, sale recibido por una multitud de vítores. El nazareno se abre paso por Carrera de Jesús llevando sobre sus hombros la cruz que soporta los pecados del mundo. “Todas las cruces son flores si las sabéis llevar, lleva con amor la tuya que Jesús la sostendrá”. Una multitud le aguarda. Miles de personas se echan a la calle para contemplar la devoción, que, durante generaciones, han venerado. Ayudado por un cirineo transita de balcón a balcón buscando el que fuera su barrio, La Merced. Delante del camarín, la estatua de Don Emilio Cebrián es testigo de como su marcha, “Nuestro Padre Jesús”, retumba por las calles. Una marcha que toda alma jaenera lleva consigo en cada rincón en el que esté. Poco a poco, lentamente, Jesús de los Descalzos recorre las calles en búsqueda de su madre, la Virgen de los Dolores. Las luces se apagan en la mágica Plaza de Santa María. La noche es testigo de como un palio baratillero luminoso se acerca a la plaza terminando Obispo González. Por Maestra, sale despacio, Jesús. En un lateral, una preciosa Verónica sostiene en sus manos la Santa Faz, el rostro de Cristo. Pasan los minutos y los dos pasos de Jesús y su madre se encuentran. Gritos, vítores y decenas de “flash” iluminan la apagada Catedral de la Asunción. Las lágrimas recorren los rostros de los devotos ante tal momento. Las dos imágenes yacen cara a cara. El tiempo se detiene. Un cara a cara que alivia el peso de la cruz a Jesús durante todo un año al ver a su bendita madre. Una noche histórica de leyenda en la que El Abuelo, la Virgen de los Dolores y Santa Marcela son recibidos entre decenas de personas.

Salida Verónica y Jesús: 02:30 horas desde el Camarín de Jesús.

02:30 horas desde el Camarín de Jesús. Salida Virgen de los Dolores: 04:30 horas.

04:30 horas. Encuentro: 05:45 horas.

05:45 horas. San Ildefonso: 07:15 horas.

07:15 horas. Solicitud de venia en Carrera Oficial: 08:50 horas.

08:50 horas. Entrada a su templo: 13:00 horas.

Novedad: la hermandad ha restaurado los angelitos del trono de Jesús. La Verónica tendrá nuevo acompañamiento musical a cargo de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Villanueva del Duque (Córdoba).

Historia: la hermandad de Nuestro Padre Jesús se funda en el desaparecido convento de los Padres Carmelitas Descalzos. Con exactitud no se conoce la fecha exacta, pero existía en 1594. Tras la desamortización en 1836 se traslada a la Iglesia del Sagrario y desde allí a la Merced. En 1970 se traslada a la Catedral de la Asunción donde estuvo hasta 2009. Finalmente, se volvió a trasladar al Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

La dolorosa es obra del imaginero José de Medina el cual, al salir ileso de un accidente profesional, no quiso cobrar su trabajo, por lo que donó la imagen al convento. Santa Marcela, conocida como “La Verónica”, es una talla atribuida a Modesto-Damián Pastor y Juliá de 1883. Nuestro Padre Jesús Nazareno, “El Abuelo” es una imagen anónima del s.XVI.

Es la hermandad con más hermanos de la ciudad, con casi 4000 personas, contando con 800 nazarenos oficiales. Puede unirse a sus filas todos los devotos que porten el traje de estatutos bien cuidado. La hermandad ha contado, entre nazarenos oficiales y no oficiales, con más de 4000 mil penitentes. El trono de Santa Marcela es portado a doble trabajadera por 120 mujeres. El de Nuestro Padre Jesús a doble trabajadera por 264 promitentes y el palio de la Virgen de los Dolores es portado por 180. Los promitentes se dividen en varios turnos durante toda la noche.

No te pierdas: ver a la hermandad de Nuestro Padre Jesús por cualquier rincón de su itinerario es un momento único. Elegir una parte de su recorrido es difícil, pero la salida, el paso por su antigua casa de La Merced, el Arco de San Lorenzo o Maestra te harán emocionarte. El encuentro en la Plaza Santa María junto a su bendita madre de los Dolores no puede pasar desapercibido. El trascurrir por el antiguo barrio de San Ildefonso donde los primeros rayos de luz iluminan la cara de Jesús de los Descalzos. La vuelta por Plaza María y por su calle, la Carrera de Jesús.