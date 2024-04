La Junta y el Ayuntamiento firman el protocolo para la construcción del colector de Los Puentes

Tras años de espera por fin se ha firmado el protocolo general para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas y depuración en la zona de Los Puentes. Este colector, que vienen reclamando los vecinos del barrio, es un paso necesario para regularizar las viviendas de estas zonas residenciales. Así, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, y el alcalde del Ayuntamiento de Jaén, han procedido a formalizar el proyecto, por lo que entra en fase de redacción.

Por un lado, el Ayuntamiento se encargará de impulsar la ordenación urbanística de Los Puentes; y por su parte, el Gobierno de Andalucía trabajará de forma paralela en la redacción del proyecto de depuración para poder aportar la máxima agilidad a esta actuación.

Crespo remarcó que el el objetivo es el Vertido Cero en Jaén, explicando que para lograrlo se están utilizando los fondos del canon del agua y destacando que la apuesta de la Junta por el Agua se plasma en actuaciones en el 85 por ciento del territorio de Jaén. Se dan los primeros pasos así a una demanda histórica de los vecinos de Los Puentes que les afecta a su "bienestar", apuntaba el alcalde de Jaén, quien señala que se han mantenido más 40 reuniones en diez meses, lo que supone una reunión por semana con "todos los colectivos".

El protocolo general fija las bases de colaboración para la construcción y puesta en funcionamiento de una infraestructura hidráulica de saneamiento de Los Puentes que afecta a distintas áreas de la zona periurbana de Jaén. Carmen Crespo valoró "el compromiso que hoy se firma" por el que ambas administraciones se unen para "trabajar por unas barriadas que tiene dificultades".

La consejera subrayó que el protocolo rubricado esta mañana “permite hacerlo todo acompasado para que no se frustren las necesidades de unos vecinos que ya están dando pasos en algunas zonas para la regulación de sus viviendas y que necesitan saneamiento y depuración como cualquier otra barriada”. “Trabajar al mismo tiempo en ambos aspectos es una gran ventaja para acabar con una dificultad que tienen estos vecinos desde hace muchos años”, explicó.

Otras actuaciones hidráulicas

En su discurso, la consejera ha puesto en valor que la Junta “lleva trabajando en Jaén capital desde hace cinco años y eso nos ha permitido contar ya, por ejemplo, con la EDAR del núcleo de Las Infantas y tener al 60% de ejecución la agrupación de vertidos del núcleo de Puente Tablas hasta la depuradora de Santa Catalina”.

Por otro lado la Junta también está prestando ayuda a la ciudad de Jaén en materia de abastecimiento a través del proyecto de sustitución del Canal de Quiebrajano. Sobre esta iniciativa, Carmen Crespo apuntó que pronto tendrán el proyecto para poder presentarlo en Jaén y mostró su deseo de poder tramitar la Autorización Ambiental Unificada (AAU) el próximo verano. Esta actuación mejorará el abastecimiento de los hogares de la capital jiennense y otros diez municipios de su área de influencia (Arjona, Arjonilla, Escañuela, Fuente del Rey, La Higuera, Higuera de Calatrava, Lopera, Porcuna, Santiago de Calatrava y Villardompardo).

Caminos rurales

Durante su intervención, Crespo subrayó también el carácter agrario de la capitaljiennense y ha anunciado que las obras de mejora del camino rural de Los Coches deJaén “se inicia en el mes de abril”. “Seguimos adelante con los caminos rurales deesta ciudad tan ligada al olivar”, ha apuntado la consejera al referirse a este segundoproyecto de modernización que la Consejería de Agricultura impulsa en el términomunicipal.

Inversión en Jaén

En total, según señala el Gobierno andaluz la inversión es de 180 millones de euros en materia de Agua en la provincia de Jaén desde 2019. Actualmente se encuentran en ejecución en este territorio más de 20 actuaciones relativas a agrupaciones de vertidos y Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. Por lo que la Junta apunta que se están generando alrededor de 2.700 empleos verdes.

Aforo de aceituna "más amplio" para la próxima campaña

Además, Crespo ha abordado el sector de la agricultura en la provincia mostrado confiada en que las lluvias caídas esta Semana Santa "ayuden" a un aforo de aceituna "más amplio" de cara a la próxima campaña y que los precios sean equilibrados porque así "se beneficia el consumo".

"Después de dos años que hemos tenido un aforo bastante corto, lo que todos esperamos, especialmente los agricultores es que haya un aforo más amplio y que de más capacidad, más trabajo y más aceite", apuntó la consejera que ha comparecido en rueda de prensa junto al alcalde de Jaén, Agustín González, tras la firma de un protocolo general en materia de infraestructuras hidráulicas.

Esperar a la primavera por los posibles golpes de calor

Crespo ha señalado que hay que ver "cómo termina la primavera" en lo que respecta a golpes de calor y floración, pero "si todo nos acompaña, y estas lluvias nos han acompañado, la campaña y el aforo pueden ser más amplios que estos dos últimos años, que han sido bastante escasos".

Preguntada sobre si las lluvias pueden contribuir a una bajada de precios en el aceite de oliva, la consejera indicó que esta cuestión no responde a "una regla de tres" porque "hay muchos factores" que inciden en el precio. No obstante, explicó que si todo funciona, todo indica que puede haber una bajada en el precio. Sobre este punto, señaló que espera que "no sea una bajada drástica" y que en último extremo sea "un buen precio" que permita a los olivareros cubrir costes y tener rentabilidad porque "ha habido etapas en las que hemos tenido un precio excesivamente bajo que no ha cubierto los gastos en las explotaciones y eso tampoco lo queremos para este sector".

Por todo ello, aboga por un equilibrio en el precio ya que esto "es bueno sobre todo para el consumo". "Yo creo que hay que intentar fomentar el consumo con una campaña amplia, tenemos que trabajar en ese fomento del consumo y a partir de ahí vamos a ver qué ocurre".